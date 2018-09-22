На фестивале в музее-заповеднике «Старая Сарепта» волгоградцам покажут горчичную птицу счастья

Культура 22.09.2018 09:21
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22.09.2018 09:21
«Горчица вчера и сегодня», «Горчичное королевство», «Горчичное застолье», «Подземелье алхимика», «Горчичные древности» - все эти программы увидят сегодня волгоградцы и гости города в музее-заповеднике «Старая Сарепта». Здесь проходит ежегодный фестиваль «Волгоград, Сарепта – горчичная столица», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе музея. Уже в 15.00 свои двери распахнут русская изба, калмыцкая кибитка, татарский и немецкий дома.
Кулинарные рецепты сарептян, мастер-класс по созданию горчичной птицы счастья, гадания на горчичных семенах, выступления национальных фольклорных коллективов, конкурсы и развлечения как для самых маленьких гостей фестиваля, так и для взрослых. По традиции все продегустируют несколько сортов горчицы, которую приготовят во время фестиваля.
А в завершении горчичного фестиваля состоится экскурсия «Подземелья Старой Сарепты». Каждый гость сможет приобрести уникальную сувенирную продукцию: натуральный горчичный соус с добавлением нардека, рассола или других пряностей, удивительный горчичный чай, составленный из местных растений, настоящего природного целителя – горчичники и, конечно, королеву семейства горчичных – горчичное масло, классическое и острое.
В этом году для музея-заповедника «Старая Сарепта» горчичный фестиваль станет четвертым. Самыми знаменательными событиями прошлых мероприятий стали выбор горчичной королевы, проведение конкурса красоты, горчичные флешмобы и приготовление самой большой банки Сарептской горчицы.
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