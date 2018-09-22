Аналитика

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде театр устроил неудачный спектакль с финансами

Аналитика 21.09.2018 20:06
8316 2
21.09.2018 20:06



Смотрите сегодня в программе: сферу культуры Волгограда потряс финансовый скандал с уголовным оттенком. Шоссе Авиаторов должно зеленеть стабильно: подрядчика обязали по гарантии заменить все засохшие саженцы. Леса острова Сарпинский вырубают: жители речного острова бьют тревогу из-за уничтожения деревьев.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Назови на входе пароль «ВЫСОТА» и пройди на выставку БЕСПЛАТНО!

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Измерители нитратов и радиации (8442)27-06-74
Популярное по теме
«Высота 102 ТВ»: Под носом у чиновников администрации Волгоградской области зацвели фекалии
10.09.2018 20:02
29548 10
Итоги выборов в Волгограде: оппозиция сдалась без боя партии власти
16.09.2018 16:48
26798 42
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде властям «трын-трава» на опасные для здоровья заросли
04.09.2018 20:01
23508 5
Аналитика
20.09.2018 20:01
Аналитика 20.09.2018 20:01
30938 5 Обсудить

0
Далее
Аналитика
19.09.2018 20:01
Аналитика 19.09.2018 20:01
21369 10 Обсудить

0
Далее
Аналитика
18.09.2018 20:03
Аналитика 18.09.2018 20:03
20357 7 Обсудить

0
Далее
Аналитика
17.09.2018 20:03
Аналитика 17.09.2018 20:03
31286 4 Обсудить

0
Далее
Аналитика
17.09.2018 16:47
Аналитика 17.09.2018 16:47
1753 7 Обсудить

0
Далее
Аналитика
16.09.2018 16:48
Аналитика 16.09.2018 16:48
27732 42 Обсудить

0
Далее
Аналитика
14.09.2018 20:09
Аналитика 14.09.2018 20:09
20528 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
13.09.2018 20:07
Аналитика 13.09.2018 20:07
22650 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
12.09.2018 20:11
Аналитика 12.09.2018 20:11
36798 3 Обсудить

0
Далее
Аналитика
12.09.2018 16:30
Аналитика 12.09.2018 16:30
5363 7 Обсудить

0
Далее
Аналитика
11.09.2018 20:09
Аналитика 11.09.2018 20:09
32476 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
10.09.2018 20:02
Аналитика 10.09.2018 20:02
29844 10 Обсудить

0
Далее
Аналитика
07.09.2018 20:05
Аналитика 07.09.2018 20:05
29610 1 Обсудить

0
Далее
Аналитика
06.09.2018 20:00
Аналитика 06.09.2018 20:00
22311 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
05.09.2018 20:01
Аналитика 05.09.2018 20:01
29199 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:06
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде театр устроил неудачный спектакль с финансами Cмотреть видео
18:04
Квартира стала тюрьмой: в Волгограде чиновники и УК не настроены решать проблему с пандусом в доме инвалида-колясочникаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:30
На Волжском трубном заводе чествовали юных чемпионок мира по гандболуСмотреть фотографии
15:58
В Волгограде у директора фирмы-должника арестовали "Land Cruiser 200"Смотреть фотографии
15:50
Центробанк аннулировал лицензию у банка в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:04
Брат на брата: в Волгограде жителю Волжского "накинули" срок за ложный доносСмотреть фотографии
15:00
Спектакль окончен: уволен главный «культурный» чиновник Волгограда Смотреть фотографии
14:12
Общественница из Волгоградской области рассказала о пенсионной поддержке на конференции ОБСЕ в ВаршавеСмотреть фотографии
13:05
Скандал: в кассе Волгоградского молодежного театра не досчитались 600 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:45
За свой счет: компания-подрядчик заменит погибшие деревья и кустарники на шоссе Авиаторов в Волгограде Смотреть фотографииCмотреть видео
12:10
Жителей Волгоградской области не пустят в лес до холодовСмотреть фотографии
11:36
В Волгограде аптека продавала запрещенные "фанфурики"Смотреть фотографии
11:21
В Волгограде МУП "Берегоукрепление" уличили в неправильной эксплуатации ГТССмотреть фотографии
10:59
Очередной запрос о пенсиях депутатов направила в Волгоградскую облдуму редакция ИА «Высота 102» Смотреть фотографии
10:09
В Волгограде при столкновении фуры и легковушки пострадал пешеходСмотреть фотографии
09:52
В Волгограде публикация "Высоты 102" помогла найти нового пострадавшего от "охотника за орденами"Смотреть фотографии
09:31
В Городище Волгоградской области увековечили имя погибшего в бою бойца ОМОНСмотреть фотографии
08:56
В Волгограде обнаружили бесхозные баллоны с аммиакомСмотреть фотографии
20:01
«Высота 102 ТВ»: В громком деле об убийстве в центре Волгограда всплыли новые подробности Cмотреть видео
17:56
Региональный центр детского футбола создадут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:53
В центре Волгограда "зачистят" территорию от самострояСмотреть фотографии
16:45
В Волгограде дворы Кировского района избавили от ларьковСмотреть фотографии
16:27
Озеро Эльтон в Волгоградской области - в десятке самых умиротворяющих пейзажей РоссииСмотреть фотографии
15:35
Вертолетом в Волгоград доставлен 9-летний мальчик с отравлением токсичными семенамиСмотреть фотографии
14:56
Без страховки: волгоградец выплатит более 200 тыс. рублей за разбитый в ДТП автомобильСмотреть фотографии
14:25
Убийцей волгоградского бизнесмена Сергея Брудного мог быть пособник террориста Доку Умарова Смотреть фотографии
13:59
В мобильном приложении «Госуслуги» будут оплачивать с помощью Apple PayСмотреть фотографии
13:26
Волгоградский школьник спас тонущего ребенка в Тамбовской областиСмотреть фотографии
12:44
Сделаем город краше: «Ростелеком» приглашает на «Чистые игры»Смотреть фотографии
12:27
В Волгоградской области похоронят одного из летчиков сбитого в Сирии Ил-20Смотреть фотографии
Реклама
 