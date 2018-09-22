





Смотрите сегодня в программе: сферу культуры Волгограда потряс финансовый скандал с уголовным оттенком. Шоссе Авиаторов должно зеленеть стабильно: подрядчика обязали по гарантии заменить все засохшие саженцы. Леса острова Сарпинский вырубают: жители речного острова бьют тревогу из-за уничтожения деревьев.





Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.