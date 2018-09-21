Происшествия

В Волгограде у директора фирмы-должника арестовали "Land Cruiser 200"

Происшествия 21.09.2018 15:58
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21.09.2018 15:58


Директора, управляющего автомобилем "Toyota Land Cruiser 200", остановили приставы-исполнители, которые проводили с полицейскими в Волгограде очередной рейд по поиску должников среди автовладельцев. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФССП России по региону, в ходе исполнительных действий было установлено, что дорогая иномарка находится на балансе у должника-организации. Судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста автомобиля. Только после этого директор фирмы оплатил задолженность, которая составляла более 250 тысяч рублей.

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