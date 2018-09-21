Брат на брата: в Волгограде жителю Волжского "накинули" срок за ложный донос





Провести четыре года в колонии особого режима предстоит 44-летнему волжанину Николаю Головахину. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, он получил срок за то, что пытался оклеветать родного брата. Он порезал себе ножом предплечье на правой руке. Затем пошел в полицию и написал на него заявление. Когда Головахина вывели на “чистую воду” он рассказал, что поссорился, а затем и подрался с родственником из-за раздела квартиры. Порез он также нанес себе во время ссоры. И заявил, что раскаивается в своем поступке.

Отметим, что ранее Волжский городской суд приговорил его к трем с половиной годам колонии. Этот приговор он счел слишком жестким и попытался обжаловать в областной инстанции.