Политика

Спектакль окончен: уволен главный «культурный» чиновник Волгограда

Политика 21.09.2018 15:00
5521 20
21.09.2018 15:00


Уволен с должности председатель комитета по культуре администрации Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, трудовой контракт с Дмитрием Куделькиным расторгнут в одностороннем порядке. Причины отставки администрация не комментирует. Однако, как стало известно информагентству, к работе чиновника были определенные претензии, в частности, по организации деятельности отдельных учреждений культуры.
Напомним, сегодня стало известно о скандале в муниципальном молодежном театре Волгограда. По результатам внутренней бухгалтерской проверки выявлена «пропажа» свыше 600 тысяч рублей. Материалы переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Дмитрий Куделькин до назначения в ноябре 2016 года председателем комитета являлся директором молодежного театра. Состоит в рядах "Единой России", ранее входил в состав регионального политсовета партии.
Фото: volgograd.er.ru

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Назови на входе пароль «ВЫСОТА» и пройди на выставку БЕСПЛАТНО!

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Измерители нитратов и радиации (8442)27-06-74
Популярное по теме
Извинение и молчание: Депутата Волгоградской облдумы наказали за неэтичное поведение
28.08.2018 18:20
11325 37
В Волгоград съезжаются высокопоставленные российские и зарубежные чиновники
05.09.2018 18:09
10015 24
Волгоградский промышленник Олег Савченко вновь принят в ряды «Единой России»
18.09.2018 16:38
6853 46
Политика
21.09.2018 10:59
Политика 21.09.2018 10:59
5090 17 Обсудить

0
Далее
Политика
20.09.2018 09:04
Политика 20.09.2018 09:04
7754 16 Обсудить

0
Далее
Политика
19.09.2018 14:25
Политика 19.09.2018 14:25
3333 16 Обсудить

0
Далее
Политика
19.09.2018 13:04
Политика 19.09.2018 13:04
6302 19 Обсудить

0
Далее
Политика
19.09.2018 12:30
Политика 19.09.2018 12:30
3471 11 Обсудить

0
Далее
Политика
19.09.2018 11:22
Политика 19.09.2018 11:22
4512 5 Обсудить

0
Далее
Политика
19.09.2018 09:02
Политика 19.09.2018 09:02
2104 11 Обсудить

0
Далее
Политика
18.09.2018 20:42
Политика 18.09.2018 20:42
10289 6 Обсудить

0
Далее
Политика
18.09.2018 19:06
Политика 18.09.2018 19:06
4566 6 Обсудить

0
Далее
Политика
18.09.2018 16:38
Политика 18.09.2018 16:38
8614 46 Обсудить

0
Далее
Политика
18.09.2018 16:21
Политика 18.09.2018 16:21
5881 26 Обсудить

0
Далее
Политика
18.09.2018 15:26
Политика 18.09.2018 15:26
4745 12 Обсудить

0
Далее
Политика
18.09.2018 13:10
Политика 18.09.2018 13:10
5770 38 Обсудить

0
Далее
Политика
18.09.2018 12:39
Политика 18.09.2018 12:39
3536 7 Обсудить

0
Далее
Политика
17.09.2018 12:23
Политика 17.09.2018 12:23
7231 8 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:04
Квартира стала тюрьмой: в Волгограде чиновники и УК не настроены решать проблему с пандусом в доме инвалида-колясочникаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:30
На Волжском трубном заводе чествовали юных чемпионок мира по гандболуСмотреть фотографии
15:58
В Волгограде у директора фирмы-должника арестовали "Land Cruiser 200"Смотреть фотографии
15:50
Центробанк аннулировал лицензию у банка в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:04
Брат на брата: в Волгограде жителю Волжского "накинули" срок за ложный доносСмотреть фотографии
15:00
Спектакль окончен: уволен главный «культурный» чиновник Волгограда Смотреть фотографии
14:12
Общественница из Волгоградской области рассказала о пенсионной поддержке на конференции ОБСЕ в ВаршавеСмотреть фотографии
13:05
Скандал: в кассе Волгоградского молодежного театра не досчитались 600 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:45
За свой счет: компания-подрядчик заменит погибшие деревья и кустарники на шоссе Авиаторов в Волгограде Смотреть фотографииCмотреть видео
12:10
Жителей Волгоградской области не пустят в лес до холодовСмотреть фотографии
11:36
В Волгограде аптека продавала запрещенные "фанфурики"Смотреть фотографии
11:21
В Волгограде МУП "Берегоукрепление" уличили в неправильной эксплуатации ГТССмотреть фотографии
10:59
Очередной запрос о пенсиях депутатов направила в Волгоградскую облдуму редакция ИА «Высота 102» Смотреть фотографии
10:09
В Волгограде при столкновении фуры и легковушки пострадал пешеходСмотреть фотографии
09:52
В Волгограде публикация "Высоты 102" помогла найти нового пострадавшего от "охотника за орденами"Смотреть фотографии
09:31
В Городище Волгоградской области увековечили имя погибшего в бою бойца ОМОНСмотреть фотографии
08:56
В Волгограде обнаружили бесхозные баллоны с аммиакомСмотреть фотографии
20:01
«Высота 102 ТВ»: В громком деле об убийстве в центре Волгограда всплыли новые подробности Cмотреть видео
17:56
Региональный центр детского футбола создадут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:53
В центре Волгограда "зачистят" территорию от самострояСмотреть фотографии
16:45
В Волгограде дворы Кировского района избавили от ларьковСмотреть фотографии
16:27
Озеро Эльтон в Волгоградской области - в десятке самых умиротворяющих пейзажей РоссииСмотреть фотографии
15:35
Вертолетом в Волгоград доставлен 9-летний мальчик с отравлением токсичными семенамиСмотреть фотографии
14:56
Без страховки: волгоградец выплатит более 200 тыс. рублей за разбитый в ДТП автомобильСмотреть фотографии
14:25
Убийцей волгоградского бизнесмена Сергея Брудного мог быть пособник террориста Доку Умарова Смотреть фотографии
13:59
В мобильном приложении «Госуслуги» будут оплачивать с помощью Apple PayСмотреть фотографии
13:26
Волгоградский школьник спас тонущего ребенка в Тамбовской областиСмотреть фотографии
12:44
Сделаем город краше: «Ростелеком» приглашает на «Чистые игры»Смотреть фотографии
12:27
В Волгоградской области похоронят одного из летчиков сбитого в Сирии Ил-20Смотреть фотографии
11:54
В суде Волгограда один из исполнителей убийства бизнесмена Брудного рассказал о контактах с заказчикомСмотреть фотографии
Реклама
 