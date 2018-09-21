Спектакль окончен: уволен главный «культурный» чиновник Волгограда





Уволен с должности председатель комитета по культуре администрации Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, трудовой контракт с Дмитрием Куделькиным расторгнут в одностороннем порядке. Причины отставки администрация не комментирует. Однако, как стало известно информагентству, к работе чиновника были определенные претензии, в частности, по организации деятельности отдельных учреждений культуры.

Напомним, сегодня стало известно о скандале в муниципальном молодежном театре Волгограда. По результатам внутренней бухгалтерской проверки выявлена «пропажа» свыше 600 тысяч рублей. Материалы переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Дмитрий Куделькин до назначения в ноябре 2016 года председателем комитета являлся директором молодежного театра. Состоит в рядах "Единой России", ранее входил в состав регионального политсовета партии.

Фото: volgograd.er.ru