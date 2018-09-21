Общество 21.09.2018 14:51
404 1
21.09.2018 14:51
МУП «Метроэлектротранс» отправил трамвай на съемки фильма, которые проходят в Таганроге. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в этом городе Ростовской области известный режиссер Валерий Тодоровский снимает художественный фильм. Для воссоздания атмосферы 70-х годов съемочной группе необходим был трамвай Татра Т3 образца тех лет. Компания ООО «Мармот-фильм» обратилась к руководству МУП «Метроэлектротранс» с просьбой предоставить такую модель для съемок, так как в Ростовской области трамвай требуемого образца найти не удалось.
По итогам переговоров в Таганрог отправился двухдверный вагон чешского производства Татра Т3 (номер 2571), который стоит на балансе в трамвайном депо №2. Электротранспорт находится в технически исправном состоянии и имеет традиционную волгоградскую желто-красную окраску.
Накануне вагон погрузили на трал и отправили непосредственно на место съемок в Таганрог. Сопровождают трамвай три сотрудника предприятия, в том числе водитель, который также примет участие в съемках фильма и будет управлять электротранспортом непосредственно в кадре.
На данный момент специалисты в Таганроге готовят трамвай к съемкам. Планируется, что уже к концу сентября электротранспорт вернется обратно в Волгоград.
Реклама
Популярное по теме
09.09.2018 18:21
35640 6
07.09.2018 16:09
34929 13
08.09.2018 20:23
20458 0
Квартира стала тюрьмой: в Волгограде чиновники и УК не настроены решать проблему с пандусом в доме инвалида-колясочника21.09.2018 18:04
Общественница из Волгоградской области рассказала о пенсионной поддержке на конференции ОБСЕ в Варшаве21.09.2018 14:12
Жителей Волгоградской области не пустят в лес до холодов21.09.2018 12:10
В Волгограде аптека продавала запрещенные "фанфурики"21.09.2018 11:36
В Городище Волгоградской области увековечили имя погибшего в бою бойца ОМОН21.09.2018 09:31
В центре Волгограда "зачистят" территорию от самостроя20.09.2018 16:53
Без страховки: волгоградец выплатит более 200 тыс. рублей за разбитый в ДТП автомобиль20.09.2018 14:56
В Волгограде колония-поселение нуждается в консервном заводе20.09.2018 14:40
Волгоградский школьник спас тонущего ребенка в Тамбовской области20.09.2018 13:26
Сделаем город краше: «Ростелеком» приглашает на «Чистые игры»20.09.2018 12:44
В Волгоградской области похоронят одного из летчиков сбитого в Сирии Ил-2020.09.2018 12:27
Открытые люки взяли в кольцо волгоградский кардиоцентр20.09.2018 11:36
Пустые обещания: жителей улицы Быстрова в Волгограде обманули с ремонтом дороги20.09.2018 10:23
В Волгоградской области озаботились развитием родовых поместий19.09.2018 20:38
РЖД оштрафовали за новые павильоны досмотра пассажиров на вокзале в Волгограде19.09.2018 16:36
Реклама