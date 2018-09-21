



МУП «Метроэлектротранс» отправил трамвай на съемки фильма, которые проходят в Таганроге. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в этом городе Ростовской области известный режиссер Валерий Тодоровский снимает художественный фильм. Для воссоздания атмосферы 70-х годов съемочной группе необходим был трамвай Татра Т3 образца тех лет. Компания ООО «Мармот-фильм» обратилась к руководству МУП «Метроэлектротранс» с просьбой предоставить такую модель для съемок, так как в Ростовской области трамвай требуемого образца найти не удалось.

По итогам переговоров в Таганрог отправился двухдверный вагон чешского производства Татра Т3 (номер 2571), который стоит на балансе в трамвайном депо №2. Электротранспорт находится в технически исправном состоянии и имеет традиционную волгоградскую желто-красную окраску.

Накануне вагон погрузили на трал и отправили непосредственно на место съемок в Таганрог. Сопровождают трамвай три сотрудника предприятия, в том числе водитель, который также примет участие в съемках фильма и будет управлять электротранспортом непосредственно в кадре.

На данный момент специалисты в Таганроге готовят трамвай к съемкам. Планируется, что уже к концу сентября электротранспорт вернется обратно в Волгоград.



