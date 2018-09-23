«Ясень-пень»: В Волгограде на самом большом речном острове Европы вырубаются посадки ценных пород деревьев
Расследования 23.09.2018 17:45
607 1
23.09.2018 17:45
На острове Сарпинский в Волгограде с начала лета не утихает звук бензопил. На самом большом речном острове в Европе идет вырубка ценной породы дерева – ясеневых посадок. Между хуторами Бекетовский перекат и Павловский образовались целые просеки. Зачем уничтожают лес, какими «благими» целями это объясняют и какова судьба самого большого острова в Европе? Подробности – в спецрепортаже ИА «Высота 102».
Реклама
Популярное по теме
28.08.2018 10:59
10673 24
03.09.2018 18:37
6191 15
17.09.2018 13:54
5187 32
Волгоградское оборонное предприятие «Титан-Баррикады» осталось без черного RANGE ROVER23.09.2018 11:11
Расследования 23.09.2018 11:11
1594 0 Обсудить
Брат на брата: в Волгограде жителю Волжского "накинули" срок за ложный донос21.09.2018 15:04
Расследования 21.09.2018 15:04
7249 4 Обсудить
В Волгограде публикация "Высоты 102" помогла найти нового пострадавшего от "охотника за орденами"21.09.2018 09:52
Расследования 21.09.2018 09:52
1189 0 Обсудить
В Волгограде дворы Кировского района избавили от ларьков20.09.2018 16:45
Расследования 20.09.2018 16:45
2810 7 Обсудить
В суде Волгограда один из исполнителей убийства бизнесмена Брудного рассказал о контактах с заказчиком20.09.2018 11:54
Расследования 20.09.2018 11:54
5311 8 Обсудить
В Волгограде будут судить вандала, сломавшего поклонный крест у храма Иоанна Предтечи20.09.2018 11:05
Расследования 20.09.2018 11:05
1408 10 Обсудить
Руководство волгоградского предприятия «Титан-Баррикады» непреодолимо влечет к черному RANGE ROVER19.09.2018 17:49
Расследования 19.09.2018 17:49
3837 3 Обсудить
Жизнь в бегах: работник автосалона из Волгограда угнал с работы подержанный "Land Rover"19.09.2018 11:47
Расследования 19.09.2018 11:47
3367 1 Обсудить
В Волгоградской области экс-директор УК обвиняется в хищении денег жильцов17.09.2018 17:14
Расследования 17.09.2018 17:14
4901 0 Обсудить
В Волгограде кикбоксера Владимира Поташкина приговорили к 7 годам "строгача"17.09.2018 13:54
Расследования 17.09.2018 13:54
16408 32 Обсудить
В Волгограде известного кикбоксера Владимира Поташкина признали виновным в вымогательстве17.09.2018 13:43
Расследования 17.09.2018 13:43
3317 6 Обсудить
Бил и кусал: жителю Волгоградской области смягчили наказание за разбой в отношении матери17.09.2018 12:41
Расследования 17.09.2018 12:41
1599 0 Обсудить
В Волгоградской области кредитный специалист увела со счетов клиентов банка круглую сумму14.09.2018 16:39
Расследования 14.09.2018 16:39
6993 4 Обсудить
Волгоградские «фронтовики» просят руководство "Титан-Баррикады" объясниться по поводу закупки Range Rover14.09.2018 15:58
Расследования 14.09.2018 15:58
11390 33 Обсудить
В Волгограде экс-полицейский пытался получить взятку машиной14.09.2018 14:11
Расследования 14.09.2018 14:11
3360 3 Обсудить
Реклама