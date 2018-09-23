Расследования

«Ясень-пень»: В Волгограде на самом большом речном острове Европы вырубаются посадки ценных пород деревьев

Расследования 23.09.2018 17:45
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23.09.2018 17:45


На острове Сарпинский в Волгограде с начала лета не утихает звук бензопил. На самом большом речном острове в Европе идет вырубка ценной породы дерева – ясеневых посадок. Между хуторами Бекетовский перекат и Павловский образовались целые просеки. Зачем уничтожают лес, какими «благими» целями это объясняют и какова судьба самого большого острова в Европе? Подробности – в спецрепортаже ИА «Высота 102».


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