Газетный киоск

Центробанк аннулировал лицензию у банка в Волгоградской области

Газетный киоск 21.09.2018 15:50
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21.09.2018 15:50


МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. 
Банк России с 21 сентября аннулировал лицензии на осуществление банковских операций у "Михайловского Промжилстройбанка", зарегистрированного в городе Михайловка Волгоградской области, и у московского "Гранд инвест банка", сообщил регулятор.
Обе кредитные организации являются участницами системы страхования вкладов.
Лицензия у обоих банков аннулирована в связи с решением уполномоченных органов кредитных организаций о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации, отмечается в сообщении ЦБ. По данным Банка России, оба банка располагают достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов. Аннулирование лицензии является страховым случаем в отношении обязательств банка по вкладам населения. Федеральным законодательством предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика, напомнили в ЦБ.
"Михайловский Промжилстройбанк" на 1 сентября по величине активов занимал 458-е место в банковской системе РФ, "Гранд инвест банк" - 335-е.

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