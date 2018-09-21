Центробанк аннулировал лицензию у банка в Волгоградской области

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/.

Банк России с 21 сентября аннулировал лицензии на осуществление банковских операций у "Михайловского Промжилстройбанка", зарегистрированного в городе Михайловка Волгоградской области, и у московского "Гранд инвест банка", сообщил регулятор.

Обе кредитные организации являются участницами системы страхования вкладов.

Лицензия у обоих банков аннулирована в связи с решением уполномоченных органов кредитных организаций о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации, отмечается в сообщении ЦБ. По данным Банка России, оба банка располагают достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов. Аннулирование лицензии является страховым случаем в отношении обязательств банка по вкладам населения. Федеральным законодательством предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика, напомнили в ЦБ.

"Михайловский Промжилстройбанк" на 1 сентября по величине активов занимал 458-е место в банковской системе РФ, "Гранд инвест банк" - 335-е.