«Ложечки не нашлись»: офис сенатора от Волгоградской области нуждается в уюте

Общество 23.09.2018 14:27
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23.09.2018 14:27
Очередная закупка на придание уюта в офисе члена Совета Федерации от Волгоградской области для его плодотворной работы в регионе провалилась. Как сообщает ИА «Высота 102», управделами администрации Волгоградской области не удалось найти желающих поставить для этих целей столовый набор – 12 чайных ложек, 4 стакана, 1 графин и 2 подноса для графина. Общая стоимость заказа составляла 3,7 тысячи рублей. Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что также не нашлись поставщики настенных часов и зеркала, которые также должны были украсить офис сенатора. На эти цели из бюджета области было выделено около полутора тысяч рублей. Теперь члену Совета Федерации впору приносить ложечки из дома, благо зарплата позволяет. Напомним, сенаторами от Волгоградской области являются Татьяна Лебедева и Елена Попова. В документации не указано, чей именно офис обустраивается.
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