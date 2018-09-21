Квартира стала тюрьмой: в Волгограде чиновники и УК не настроены решать проблему с пандусом в доме инвалида-колясочника

Волгоградец Виктор Трынков, проживающий в 9-этажном доме по улице Тулака,12 в Советском районе, может позавидовать такому же инвалиду-колясочнику, как он сам, Альбине Мериде. Подъездной пандус ей установили активисты ОНФ, и теперь женщина может самостоятельно спускаться во двор своего дома на улице имени маршала Василевского в том же Советском районе, сообщили сегодня ИА «Высота 102» в ОНФ.

Истории этих двух человек очень похожи. В течение нескольких лет молодая женщина неоднократно обращалась во всевозможные инстанции и органы исполнительной власти с просьбами о содействии и помощи в организации ей доступной среды. На ее просьбы установить наружный подъездный пандус правее входной группы, чтобы он не мешал соседям, не прислушались, и были даны отписки о том, что нормативный пандус будет мешать проезду пожарной техники, свободному проходу других граждан. Единственное, что было сделано, это на ступени подъезда положены два металлических швеллера под очень крутым уклоном, без поручней и с обрывом высотой более 20 см. То есть, фактически доступная среда была организована только на бумаге, но пользоваться ей на практике инвалиду-колясочнику было невозможно, - рассказали "фронтовики".

«После обращения в региональное отделение ОНФ в Волгоградской области проблема была решена, а монтаж пандуса был осуществлен в течение недели, сообщил сегодня член регионального штаба ОНФ в Волгоградской области Владимир Ерофеев.

Виктору Трынкову управляющая компания ООО «Управление жилищным фондом Советского района» также установила пандус, однако его угол наклона настолько крутой, что нужно обладать огромной физической силой, чтобы удержать коляску и не впечататься в дверь подъезда при спуске, и еще большей силой – при подъеме.

Что примечательно, замруководителя УК ООО «Управление жилищным фондом Советского района» Григорий Мозговой категорически отказался опробовать свое сооружение. Судя по всему, не желает получить, как говорится, на свою голову приключение. И, тем более ему, видимо, нет никакого дела до молодого человека, который вынужден круглосуточно сидеть в четырех стенах и мечтать о свежем воздухе. Потому что даже при острой необходимости выйти в поликлинику или больницу – спуск и подъем превращается в пытку.

На днях семья получила очередные отписки от руководства управляющей компании и администрации Советского района. В них говорится, что «правильный» пандус поставят только тогда, когда в доме будет проводиться капитальный ремонт. А вот когда наступит это счастливое время, и чиновники, и управляющая компания сообщить почему-то не удосужились.

Так может быть, ОНФ обратит внимание на эту ситуацию и заставит работать и чиновников, и УК? Может быть, прокуратура Советского района заинтересуется их действиями-бездействиями и сможет помочь человеку, который не теряет надежду и хочет жить без унижения человеческого достоинства?

Сюжет от 27.08.2018 Г.