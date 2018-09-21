



В правоохранительные органы переданы материалы внутренней проверки финансовой деятельности Волгоградского молодежного театра. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, у аудиторов возникли вопросы по денежной сумме в размере свыше 600 тысяч рублей.

Внеплановая внутренняя проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения культуры проводилась минувшим летом. В итоге были выявлены серьезные расхождения в начисленных суммах заработной платы. Материалы направлены в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Главный бухгалтер МУК «Волгоградский молодежный театр» в настоящее время покинула должность. Связано ли ее увольнение с результатами проверки – пока неизвестно.



