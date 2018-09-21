Жителей Волгоградской области не пустят в лес до холодов





Ограничения на пребывание граждан в лесах Волгоградской области продлены с 22 сентября до 12 октября в целях обеспечения пожарной безопасности. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

На этот период также ограничен въезд автотранспорта в лесные массивы. На территории лесных участков, где будет действовать запрет, будут установлены шлагбаумы и контрольно-пропускные пункты. Такие участки определены на территории 22 лесничеств Волгоградской области.



