Жителей Волгоградской области не пустят в лес до холодов

Общество 21.09.2018 12:10
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21.09.2018 12:10
Ограничения на пребывание граждан в лесах Волгоградской области продлены с 22 сентября до 12 октября в целях обеспечения пожарной безопасности. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.
На этот период также ограничен въезд автотранспорта в лесные массивы. На территории лесных участков, где будет действовать запрет, будут установлены шлагбаумы и контрольно-пропускные пункты. Такие участки определены на территории 22 лесничеств Волгоградской области.
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