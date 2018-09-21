В Волгограде аптека продавала запрещенные "фанфурики"

Общество 21.09.2018 11:36
2209 12
21.09.2018 11:36
Партия запрещенной к реализации спиртосодержащей продукции была обнаружена сотрудниками Роспотребнадзора в аптеке на улице Хорошева в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, в ходе внеплановой проверки был установлен факт оборота запрещенной к реализации спиртосодержащей продукции, а именно антисептическое средство "Вита-септ" в количестве 92 единицы. Продукция арестована, начата процедура привлечения виновных лиц к административной ответственности.
Напомним, что розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами приостановлена до 17 октября 2018 года постановлением Главного санитарного врача РФ Анны Поповой.
Реклама
Популярное по теме
09.09.2018 18:21
35640 6
07.09.2018 16:09
34929 13
08.09.2018 20:23
20458 0
Квартира стала тюрьмой: в Волгограде чиновники и УК не настроены решать проблему с пандусом в доме инвалида-колясочника21.09.2018 18:04
Волгоградский ретро-трамвай уехал на съемки фильма известного режиссера21.09.2018 14:51
Общественница из Волгоградской области рассказала о пенсионной поддержке на конференции ОБСЕ в Варшаве21.09.2018 14:12
Жителей Волгоградской области не пустят в лес до холодов21.09.2018 12:10
В Городище Волгоградской области увековечили имя погибшего в бою бойца ОМОН21.09.2018 09:31
В центре Волгограда "зачистят" территорию от самостроя20.09.2018 16:53
Без страховки: волгоградец выплатит более 200 тыс. рублей за разбитый в ДТП автомобиль20.09.2018 14:56
В Волгограде колония-поселение нуждается в консервном заводе20.09.2018 14:40
Волгоградский школьник спас тонущего ребенка в Тамбовской области20.09.2018 13:26
Сделаем город краше: «Ростелеком» приглашает на «Чистые игры»20.09.2018 12:44
В Волгоградской области похоронят одного из летчиков сбитого в Сирии Ил-2020.09.2018 12:27
Открытые люки взяли в кольцо волгоградский кардиоцентр20.09.2018 11:36
Пустые обещания: жителей улицы Быстрова в Волгограде обманули с ремонтом дороги20.09.2018 10:23
В Волгоградской области озаботились развитием родовых поместий19.09.2018 20:38
РЖД оштрафовали за новые павильоны досмотра пассажиров на вокзале в Волгограде19.09.2018 16:36
Реклама