В Волгограде аптека продавала запрещенные "фанфурики"





Партия запрещенной к реализации спиртосодержащей продукции была обнаружена сотрудниками Роспотребнадзора в аптеке на улице Хорошева в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, в ходе внеплановой проверки был установлен факт оборота запрещенной к реализации спиртосодержащей продукции, а именно антисептическое средство "Вита-септ" в количестве 92 единицы. Продукция арестована, начата процедура привлечения виновных лиц к административной ответственности.

Напомним, что розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами приостановлена до 17 октября 2018 года постановлением Главного санитарного врача РФ Анны Поповой.



