В Волгограде МУП "Берегоукрепление" уличили в неправильной эксплуатации ГТС





Нарушения в деятельности МУП "Берегоукрепление" выявили сотрудники природоохранной прокуратуры в ходе проверки законодательства о безопасности гидротехнических сооружений. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская, установлено, что МУП "Берегоукрепление" эксплуатирует 4 ГТС, расположенных в Ворошиловском, Советском, Краснооктябрьском районах Волгограда с нарушением требований федерального законодательства.

Так, МУП не в полной мере осуществляет деятельность по обеспечению безопасности ГТС, а именно: отсутствуют согласованные в установленном порядке декларации безопасности ГТС, экспертизы деклараций ГТС, критерии безопасности ГТС, правила эксплуатации, не в полной мере обеспечен мониторинг за показателями состояния ГТС и др.

Данные факты послужили основанием для вынесения постановления о возбуждении административного производства в отношении должностного лица по ст. 9.2 КоАП РФ (сумма штрафа составила 2000 рублей), а также направления в адрес руководителя представления.

Ввиду того, что предприятием не было принято действенных мер по устранению нарушений межрайпрокуратурой было направлено исковое заявление в суд.



