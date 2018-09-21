В Волгограде МУП "Берегоукрепление" уличили в неправильной эксплуатации ГТС

Экология 21.09.2018 11:21
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21.09.2018 11:21
Нарушения в деятельности МУП "Берегоукрепление" выявили сотрудники природоохранной прокуратуры в ходе проверки законодательства о безопасности гидротехнических сооружений. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская, установлено, что МУП "Берегоукрепление" эксплуатирует 4 ГТС, расположенных в Ворошиловском, Советском, Краснооктябрьском районах Волгограда с нарушением требований федерального законодательства.
Так, МУП не в полной мере осуществляет деятельность по обеспечению безопасности ГТС, а именно: отсутствуют согласованные в установленном порядке декларации безопасности ГТС, экспертизы деклараций ГТС, критерии безопасности ГТС, правила эксплуатации, не в полной мере обеспечен мониторинг за показателями состояния ГТС и др.
Данные факты послужили основанием для вынесения постановления о возбуждении административного производства в отношении должностного лица по ст. 9.2 КоАП РФ (сумма штрафа составила 2000 рублей), а также направления в адрес руководителя представления.
Ввиду того, что предприятием не было принято действенных мер по устранению нарушений межрайпрокуратурой было направлено исковое заявление в суд.
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