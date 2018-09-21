Экология

За свой счет: компания-подрядчик заменит погибшие деревья и кустарники на шоссе Авиаторов в Волгограде

Экология 21.09.2018 12:45
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21.09.2018 12:45




Тысячу новых деревьев и кустарников высадит компания ООО «Альянс АСК» на шоссе Авиаторов в Дзержинском районе Волгограда взамен погибших. Об этом сегодня заявил глава Волгограда Виталий Лихачев во время прошедшей ревизии этой парковой территории. Причем сделает это за свой счет, сообщает ИА «Высота 102». Всего же этой весной здесь появилось свыше 10 тысяч новых насаждений: 16 сортов кустарников и 8 видов деревьев, среди которых клены, барбарисы, спиреи, ясени, ели и сосны.  
На следующий год, как пояснил директор компании-подрядчика Константин Бабакин, здесь предусмотрено 6 поливов. На это заявление эмоционально отреагировал глава города. Он заявил, что этого явно недостаточно и призвал к совместной работе замглавы Дзержинского района Сергея Блошкина, который также присутствовал на рабочем совещании. «Ни одно дерево не должно погибнуть», - подчеркнул Виталий Лихачев. Он убежден, что зеленый пояс вокруг города, сформированный более 40 лет назад, давно нуждается в развитии и обновлении.
Подробности – в материале информагентства. 

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