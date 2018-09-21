Политика

Очередной запрос о пенсиях депутатов направила в Волгоградскую облдуму редакция ИА «Высота 102»

Политика 21.09.2018 10:59
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21.09.2018 10:59



Редакция ИА «Высота 102» снова попросила Волгоградскую областную думу рассказать о пенсиях депутатов регионального парламента по примеру высшего законодательного органа страны - Государственной думы РФ. Ранее соответствующий официальный запрос, направленный в отдел информационно-аналитического обеспечения и взаимодействия со СМИ аппарата регионального парламента, был проигнорирован. На это раз редакционный запрос направлен на имя председателя облдумы Николая Семисотова. В соответствии с законом о СМИ, ИА «Высота 102» надеется все же получить ответы на следующие вопросы:  

1. На какую доплату к пенсии могут рассчитывать депутаты Волгоградской областной думы в зависимости от срока исполнения полномочий?

2. Какова сумма денежного вознаграждения депутата Волгоградской областной думы, от которой исчисляется доплата к пенсии, с учетом индексаций в 2018 году?

3. Какими законодательными актами регулируются вопросы пенсионного обеспечения депутатов Волгоградской областной думы?

До настоящего времени региональный парламент предпочитает скрывать ответы на эти вопросы, не следуя примеру коллег из нижней палаты парламента страны. Напомним, в начале августа Госдума опубликовала на своем официальном сайте информацию о пенсионном обеспечении депутатов и подробно разъяснила, какие доплаты к пенсии положены народным избранникам и как рассчитываются суммы. 
Так, в соответствии с законодательством, среднемесячная заработная плата депутата Госдумы в 2018 году составляет 399,3 тыс. рублей. В нижней палате российского парламента подчеркнули, что за вычетом подоходного налога «на руки» депутат в среднем получает 347,4 тыс. рублей. Денежное вознаграждение депутата ГД, от которого исчисляется доплата к пенсии, с учетом индексаций в 2018 году, – 84 тыс. 774 рубля. Таким образом, пенсионное обеспечение депутата ГД составляет 46 тыс. 626 рублей при исполнении обязанностей от пяти до 10 лет и 63 тыс. 581 рубль при исполнении обязанностей 10 лет и более. 

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