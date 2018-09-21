В Волгограде публикация "Высоты 102" помогла найти нового пострадавшего от "охотника за орденами"





Новый эпизод преступной деятельности охотника за орденами Юрия Сидорина помогли установить волгоградские журналисты. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в четверг в полицию обратился 84-летний житель Краснооктябрьского района. Он рассказал, что год назад Сидорин приходил к нему под видом журналиста, который писал книгу о Волгограде. После общения с "представителем СМИ" мужчина лишился медали "Почетного работника начального профессионального образования РФ физкультурно-массовых мероприятий", спортивного кубка и золотого обручального кольца.

О том, что он стал возможной жертвой охотника за орденами, пенсионер узнал, прочитав на "Высоте 102" материал о задержании Сидорина.