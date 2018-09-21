В Городище Волгоградской области увековечили имя погибшего в бою бойца ОМОН









Мемориальная доска в память об уроженцах Городищенского района, погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах, появилась на Аллее Славы поселка Городище. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Росгвардии по Волгоградской области, среди десятка имен, высеченных в камне, увековечено имя бойца ОМОН Дмитрия Сивова, погибшего 17 лет назад в бою в Ингушетии.

Тогда на оперативно - поисковую группу отделения ОМОН, которой командовал Дмитрий, в районе населенного пункта Верхний Алкун напали вооруженные бандиты. Прапорщик милиции организовал огневое противодействие, но во время скоротечного боя скончался от огнестрельных ранений.













Присутствующие почтили память павших воинов минутой молчания и возложили цветы к новому мемориальному знаку.



