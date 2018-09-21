Общество

В Городище Волгоградской области увековечили имя погибшего в бою бойца ОМОН

Общество 21.09.2018 09:31
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21.09.2018 09:31



Мемориальная доска в память об уроженцах Городищенского района, погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах, появилась на Аллее Славы поселка Городище. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Росгвардии по Волгоградской области, среди десятка имен, высеченных в камне, увековечено имя бойца ОМОН Дмитрия Сивова, погибшего 17 лет назад в бою в Ингушетии.
Тогда на оперативно - поисковую группу отделения ОМОН, которой командовал Дмитрий, в районе населенного пункта Верхний Алкун напали вооруженные бандиты. Прапорщик милиции организовал огневое противодействие, но во время скоротечного боя скончался от огнестрельных ранений. 



Присутствующие почтили память павших воинов минутой молчания и возложили цветы к новому мемориальному знаку. 

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