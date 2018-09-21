В Волгограде обнаружили бесхозные баллоны с аммиаком





Бесхозные баллоны с аммиаком обнаружили в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в городской администрации, в четверг в экстренные службы поступил сигнал о том, что неподалеку от дома №14 по улице Ушакова найдены пять баллонов желтого цвета. Специалисты муниципальной службы спасения перевезли находку в безопасное место и, с соблюдением всех мер предосторожности, занимаются ее обезвреживанием.

Теперь предстоит установить, как баллона с опасным химикатом оказались в неположенном месте.