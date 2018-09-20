В Волгограде дворы Кировского района избавили от ларьков

Расследования 20.09.2018 16:45
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20.09.2018 16:45
Территории нескольких многоквартирных жилых домов в Кировском районе по решению суда освобождены от незаконно размещенных торговых объектов. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, нарушения были выявлены в ходе проверки. Ларьки и торговые павильоны вблизи пяти домов были установлены на основании договоров с управляющими организациями и собственниками жилья. Однако они были расположены вне принятой единой схемы размещения торговых объектов. К тому же, как разъяснили в прокуратуре, установка торговых объектов на территории многоквартирных домов противоречит требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и правилам городского благоустройства. Всего суд удовлетворил семь исков надзорного ведомства.
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