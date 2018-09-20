









Смотрите сегодня в программе: в резонансном деле о заказном убийстве в центре Волгограда всплывают новые подробности. Пока все запущено: на территории Центральной набережной Волгограда начались работы по подготовке к долгожданному преображению. Таковы правила: в ходе рейда ГИБДД многим волгоградским водителям пришлось расстаться с тонировкой. Кадеты Волгоградской области по традиции торжественно приняли присягу на главной высоте России.

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