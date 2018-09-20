Аналитика 20.09.2018 20:01
5762 5
20.09.2018 20:01
Смотрите сегодня в программе: в резонансном деле о заказном убийстве в центре Волгограда всплывают новые подробности. Пока все запущено: на территории Центральной набережной Волгограда начались работы по подготовке к долгожданному преображению. Таковы правила: в ходе рейда ГИБДД многим волгоградским водителям пришлось расстаться с тонировкой. Кадеты Волгоградской области по традиции торжественно приняли присягу на главной высоте России.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.
Реклама
Популярное по теме
10.09.2018 20:02
29548 10
16.09.2018 16:48
26798 42
04.09.2018 20:01
23508 5
«Высота 102 ТВ»: Политический бомонд Волгограда не захотел перемен19.09.2018 20:01
«Высота 102 ТВ»: Глава Волгограда готов титанически поработать еще 5 лет18.09.2018 20:03
«Высота 102 ТВ»: Криминальный мир Волгограда на пороге перемен17.09.2018 20:03
Волгоградстат продолжает фиксировать рост денежных доходов населения17.09.2018 16:47
Итоги выборов в Волгограде: оппозиция сдалась без боя партии власти16.09.2018 16:48
«Высота 102 ТВ»: Сферу красоты в Волгограде потряс скандал с косметологами-обманщиками14.09.2018 20:09
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде УК-"грязнули" теперь могут не убираться13.09.2018 20:07
«Высота 102 ТВ»: Вместо движения вперед район Волгограда откатился в средневековье12.09.2018 20:11
Волгоградстат зафиксировал рост числа ИП12.09.2018 16:30
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде спустя много лет обнаружен похищенный цыганами ребенок11.09.2018 20:09
«Высота 102 ТВ»: Под носом у чиновников администрации Волгоградской области зацвели фекалии10.09.2018 20:02
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области опасаются больших пожаров07.09.2018 20:05
«Высота 102 ТВ»: Депутаты Госдумы России и меджлиса Ирана скрепили дружбу в Волгограде06.09.2018 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде Союз журналистов устроил встряску для местной прессы05.09.2018 20:01
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде властям «трын-трава» на опасные для здоровья заросли04.09.2018 20:01
Реклама