Аналитика

«Высота 102 ТВ»: В громком деле об убийстве в центре Волгограда всплыли новые подробности

Аналитика 20.09.2018 20:01
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20.09.2018 20:01




Смотрите сегодня в программе: в резонансном деле о заказном убийстве в центре Волгограда всплывают новые подробности. Пока все запущено: на территории Центральной набережной Волгограда начались работы по подготовке к долгожданному преображению. Таковы правила: в ходе рейда ГИБДД многим волгоградским водителям пришлось расстаться с тонировкой. Кадеты Волгоградской области по традиции торжественно приняли присягу на главной высоте России.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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