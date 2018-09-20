Происшествия 20.09.2018 15:35
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20.09.2018 15:35
В тяжелом состоянии из Новоаннинского района в Волгоград вертолетом доставлен 9-летний мальчик. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, ребенок отравился семенами клещевины. Это распространенное декоративное, но, вместе с тем, опасное растение, семена которого содержат токсичное вещество рицин.
Мальчик госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №25.
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