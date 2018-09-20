Региональный центр детского футбола создадут в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 20 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/.

Региональный центр профессионального детского футбола, который объединит все школы подготовки подростков по этому виду спорта, будет создан в Волгоградской области. Об этом в беседе с корр. ТАСС сообщил глава областного комитета физической культуры и спорта (облспорткомитета) Александр Глинянов.

"В ближайшее время, конкретные сроки пока не могу назвать, в Волгоградской области будет создан региональный центр профессионального детского футбола. Этот центр объединит все детские школы по футболу в области и будет работать на волгоградский клуб "Ротор",- сказал Глинянов.

По словам главы облспорткомитета, появление в регионе на профессиональной основе такого детского центра позволит создать единую базу юных спортсменов с паспортом футболиста "Ротора". "Тогда никто у нас талантливых ребят в другой регион не уведет, а нашему клубу очень нужны свои кадры, это и для волгоградских подростков хорошо и почетно - добиться права играть в своей родной команде, и "Ротору" не надо будет искать футболистов на стороне",- уточнил собеседник.

Планируется, что основой регионального центра детского футбола станет профильная школа "Ротора", открытая в начале сентября, в которой занимается около 200 юных спортсменов от 9 до 16 лет.

"Что касается самого клуба "Ротор", несмотря ни на что, мы как ставили задачу войти по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в восьмерку сильнейших, так эту задачу и сегодня с команды не снимаем",- отметил глава облспорткомитета.

После 12 туров в турнирной таблице ФНЛ волгоградская команда занимает 18-е место из 20, набрав 10 очков. Учредителем клуба "Ротор" является комитет физической культуры и спорта Волгоградской области. Ранее глава комитета Глинянов сообщил ТАСС, что не планирует отправлять директора клуба Андрея Рекечинского и главного тренера команды Роберта Евдокимова в отставку из-за слабых результатов в ФНЛ.

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