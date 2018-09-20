В мобильном приложении «Госуслуги» будут оплачивать с помощью Apple Pay

Телеком 20.09.2018 13:59 Реклама
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20.09.2018 13:59
Пользователи мобильного приложения «Госуслуги» теперь могут оплачивать начисления и госпошлины с помощью платежной системы Apple Pay. Такая возможность доступна владельцам мобильных устройств, работающих на операционных системах iOS с приложением Wallet. Проект инициирован Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Исполнителем работ выступил «Ростелеком» при участии ведущего системного интегратора РТЛабс.
С помощью Apple Pay в мобильном приложении «Госуслуги» можно оплатить госпошлины и автоштрафы. А в ближайшее время будет доступно погашение налоговых и судебных задолженностей. Это ускоряет процесс оплаты, позволяя экономить время на вводе данных банковской карты.
Для совершения платежа необходимо авторизоваться в мобильном приложении и на главной странице или в каталоге услуг выбрать вид начисления. При переходе на страницу «Выбор способа оплаты» функция оплаты через Apple Pay появится автоматически.
Если банковские карты не добавлены в приложение Wallet, то при нажатии на пиктограмму Apple система предложит это сделать. Подтвердить платеж можно с помощью сканера отпечатков пальцев Touch ID, FaceI Dи одноразового кода, полученного в СМС.
«С начала 2018 года через мобильное приложение «Госуслуги» пользователи совершили более 12 миллионов платежей на сумму свыше 11 млрд рублей. Введение новой функциональности повысит популярность и удобство мобильных госуслуг. В ближайшем будущем мы планируем реализовать возможность оплаты с использованием других платежных технологий», — отмечает директор по электронному правительству ПАО «Ростелеком» Михаил Бондаренко.
Сегодня мобильными госуслугами пользуется более 3,5 миллиона владельцев Apple устройств. Они оценивают приложение в 4,6 балла из 5 возможных.
Безопасность проводимых транзакций обеспечивается платежной инфраструктурой «Ростелекома», которая ежегодно проходит сертификацию PCI DSS, что обеспечивает надежность проведения операций банковскими картами.
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