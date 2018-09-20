Волгоградский школьник спас тонущего ребенка в Тамбовской области

Общество 20.09.2018 13:26
1674 7
20.09.2018 13:26
Учащийся 9-го класса волгоградской средней образовательной школы №7, кадет МЧС Кирилл Морев спас тонущего ребенка в селе Шапкино Тамбовской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МЧС России по Волгоградской области, накануне на имя директора школы, где учится Кирилл, из Тамбовской области поступило благодарственное письмо, из которого и стало известно о поступке девятиклассника.
Трагические события развернулись в августе этого года на реке Вороне в селе Шапкино, где волгоградский школьник находился на каникулах. Подросток услышал крики о помощи, а затем увидел тонущего мальчика примерно в 6 метрах от берега. Не раздумывая, кадет бросился на помощь и вытащил ребенка из воды. На берегу малыша тут же забрали родители, которые поблагодарили школьника за спасение их ребенка.
По словам Кирилла, знания, как вести себя в экстренных ситуациях и оказывать помощь людям, он получил в школе. Подросток говорит, что уже давно сделал выбор будущей профессии – по окончанию школы и вуза он непременно станет пожарным-спасателем МЧС.
Фото ГУ МЧС России по Волгоградской области
Реклама
Популярное по теме
09.09.2018 18:21
35640 6
07.09.2018 16:09
34929 13
08.09.2018 20:23
20458 0
В центре Волгограда "зачистят" территорию от самостроя20.09.2018 16:53
Без страховки: волгоградец выплатит более 200 тыс. рублей за разбитый в ДТП автомобиль20.09.2018 14:56
В Волгограде колония-поселение нуждается в консервном заводе20.09.2018 14:40
Сделаем город краше: «Ростелеком» приглашает на «Чистые игры»20.09.2018 12:44
В Волгоградской области похоронят одного из летчиков сбитого в Сирии Ил-2020.09.2018 12:27
Открытые люки взяли в кольцо волгоградский кардиоцентр20.09.2018 11:36
Пустые обещания: жителей улицы Быстрова в Волгограде обманули с ремонтом дороги20.09.2018 10:23
В Волгоградской области озаботились развитием родовых поместий19.09.2018 20:38
Депутат "невидимого фронта": Волгоградцы не знают, кто возглавляет городскую думу19.09.2018 16:40
РЖД оштрафовали за новые павильоны досмотра пассажиров на вокзале в Волгограде19.09.2018 16:36
В Волгограде поставщика воды наказали за "коньяк" в квартирах элитной многоэтажки19.09.2018 14:50
Чиновники проигнорировали пикет дольщиков ЖК «Династия» у областной администрации19.09.2018 12:16
Главой Волгограда стал человек из команды губернатора19.09.2018 11:53
Компания «Чибис» шокировала жителей исторического дома в Волгограде сроками и качеством капремонта19.09.2018 09:34
В Волгограде жителей поселка спасли от коммунального «террора» со стороны олигархов18.09.2018 16:32
Реклама