Волгоградский школьник спас тонущего ребенка в Тамбовской области





Учащийся 9-го класса волгоградской средней образовательной школы №7, кадет МЧС Кирилл Морев спас тонущего ребенка в селе Шапкино Тамбовской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МЧС России по Волгоградской области, накануне на имя директора школы, где учится Кирилл, из Тамбовской области поступило благодарственное письмо, из которого и стало известно о поступке девятиклассника.

Трагические события развернулись в августе этого года на реке Вороне в селе Шапкино, где волгоградский школьник находился на каникулах. Подросток услышал крики о помощи, а затем увидел тонущего мальчика примерно в 6 метрах от берега. Не раздумывая, кадет бросился на помощь и вытащил ребенка из воды. На берегу малыша тут же забрали родители, которые поблагодарили школьника за спасение их ребенка.

По словам Кирилла, знания, как вести себя в экстренных ситуациях и оказывать помощь людям, он получил в школе. Подросток говорит, что уже давно сделал выбор будущей профессии – по окончанию школы и вуза он непременно станет пожарным-спасателем МЧС.

Фото ГУ МЧС России по Волгоградской области