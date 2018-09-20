В Волгограде колония-поселение нуждается в консервном заводе

Общество 20.09.2018 14:40
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20.09.2018 14:40
Производством маринадов планирует заняться исправительная колония-поселение №3 в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, учреждение намерено взять в аренду производственную площадку, пригодную для заготовки консервов и приготовления первых блюд. Начальная цена закупки – почти 8,7 млн рублей. Срок аренды - с момента подписания контракта по 31 декабря 2018 года включительно. Цех должен располагаться в радиусе 100 км от колонии, которая находится в Кировском районе по адресу: ул. Промысловая, 24. С арендодателем учреждение УФСИН по Волгоградской области намерено расплачиваться деньгами, вырученными за счет привлечения осужденных к труду.
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