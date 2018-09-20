Происшествия
Хасу Баталов в 2015 г. приговорен к 17 годам колонии строгого режима

Убийцей волгоградского бизнесмена Сергея Брудного мог быть пособник террориста Доку Умарова

Происшествия 20.09.2018 14:25
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20.09.2018 14:25



Новые обстоятельства громкого заказного убийства волгоградского бизнесмена Сергея Брудного вскрываются на процессе над последним его фигурантом - обвиняемым в подстрекательстве Александром Гебертом, которого также называют одним из заказчиков этого преступления. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", сегодня были озвучены показания одного из участников преступления - Дениса Александрова. По его словам, киллер Хасу Баталов, убивший коммерсанта, был боевиком из отряда чеченского террориста Доку Умарова. По имеющимся сведениям, Денис Александров не только слышал, что Хасу Баталов состоял в незаконном вооруженном формировании, но и видел его на видеозаписи отряда боевиков. 
Напомним, по данным следствия, Геберт уговорил своего знакомого Темирханова устранить Брудного. Темирханов предложил совершить преступление своему знакомому Александрову. Вознаграждение должно было составить миллион рублей.
В апреле 2014 года для совершения покушения привлекли Хасу Баталова. 21 мая 2014 года у кафе "Маруся" он выстрелил в Брудного. Тогда же был ранен директор Центрального рынка Евгений Ремизов. От полученного ранения Сергей Брудный скончался. 
В 2015 году за исполнение заказного убийства суд приговорил Хасу Баталова к 17 годам колонии строгого режима. Один из заказчиков - известный предприниматель Алиетдин Махмудов получил 17 с половиной лет, а посредник Абугали Темерханов 16 лет колонии.
Геберт долгое время находился в международном розыске. Зимой 2017-го его задержали в Венгрии, а затем экстрадировали в Россию.
Отметим, что именно Доку Умарова после гибели Шамиля Басаева называли "террористом №1". Он взял на себя ответственность за подрыв поезда "Невский экспресс" в 2009 году, а также взрывы в московском метро в марте 2010 и аэропорту "Домодедово" в январе 2011 года. Глава ФСБ Александр Бортников заявил в 2014 году о том, что Умаров нейтрализован.

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