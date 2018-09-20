Общество 20.09.2018 14:56
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20.09.2018 14:56
Жителю Краснооктябрьского района Волгограда придется выплатить круглую сумму владельцу автомобиля, который был значительно поврежден в результате ДТП на трассе Москва-Астрахань осенью прошлого года. Как сообщили ИА «Высота 102» в райсуде, виновный выехал на полосу проезжей части, предназначенной для встречного движения, где столкнулся с автомобилем, двигавшемся во встречном направлении.
На момент дорожно-транспортного происшествия гражданская ответственность виновника ДТП застрахована не была. Учитывая предоставленные истцом доказательства, а также экспертное заключение о стоимости восстановительного ремонта, суд удовлетворил исковые требования и взыскал стоимость восстановительного ремонта пострадавшего автомобиля в размере 194 670 рублей, расходы на проведение экспертизы в размере 6 700 рублей, а также иные судебные расходы. Решение в законную силу не вступило.
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