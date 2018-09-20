Сделаем город краше: «Ростелеком» приглашает на «Чистые игры»





«Чистые игры», соревнования по сбору и сортировке мусора, пройдут 22 сентября на стадионе «Монолит». Впервые их партнером станет компания «Ростелеком», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.

Субботник организован в формате небольшого фестиваля. Победители игры получат призы, все остальные участники – сувениры. Участники «Чистых игр» очистят заваленную бытовыми и промышленными отходами территорию стадиона «Монолит», а также примут участие в конкурсах и ответят на вопросы экологической викторины.

«Чистые игры»— это экологический квест, который проходит в различных городах России, начиная с 2014 года. Его участниками стали уже более 20 тысяч человек в более чем ста населенных пунктах.

Так первая игра в Волгоградской области привлекла более 500 представителей молодежи, известных экспертов и общественных деятелей. Она прошла 29 августа на набережной Пятиморска в рамках молодежного образовательного форума Южного федерального округа «Волга» в Калачевском районе. Участники собрали 408 кг отходов.

Вторая игра состоялась 15 сентября в городе Суровикино, ее участники собрали свыше 2,5 тонн мусора в лесном массиве города.

Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»: «Сегодня нет людей на планете Земля, равнодушных к проблемам экологии. Мы стараемся активно поддерживать экологические инициативы общественных организаций и выступать волонтерами, участвовать в благоустройстве и озеленении своего региона. Ведь бережное отношение к окружающей среде является неотъемлемой частью социальной ответственности «Ростелекома».

Разбившись на команды, участники «Чистых игр» очистят заваленную бытовыми и промышленными отходами территорию стадиона Монолит, а также примут участие в конкурсах и ответят на вопросы экологической викторины.

https://cleangames.ru/events/monolit . Подать заявку на участие можно уже сегодня на сайте:



