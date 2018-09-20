Общество

Сделаем город краше: «Ростелеком» приглашает на «Чистые игры»

Общество 20.09.2018 12:44
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20.09.2018 12:44


«Чистые игры», соревнования по сбору и сортировке мусора, пройдут 22 сентября на стадионе «Монолит». Впервые их партнером станет компания «Ростелеком», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.
Субботник организован в формате небольшого фестиваля. Победители игры получат призы, все остальные участники – сувениры. Участники «Чистых игр» очистят заваленную бытовыми и промышленными отходами территорию стадиона «Монолит», а также примут участие в конкурсах и ответят на вопросы экологической викторины.
«Чистые игры»— это экологический квест, который проходит в различных городах России, начиная с 2014 года. Его участниками стали уже более 20 тысяч человек в более чем ста населенных пунктах.
Так первая игра в Волгоградской области привлекла более 500 представителей молодежи, известных экспертов и общественных деятелей. Она прошла 29 августа на набережной Пятиморска в рамках молодежного образовательного форума Южного федерального округа «Волга» в Калачевском районе. Участники собрали 408 кг отходов.
Вторая игра состоялась 15 сентября в городе Суровикино, ее участники собрали свыше 2,5 тонн мусора в лесном массиве города.
Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»: «Сегодня нет людей на планете Земля, равнодушных к проблемам экологии. Мы стараемся активно поддерживать экологические инициативы общественных организаций и выступать волонтерами, участвовать в благоустройстве и озеленении своего региона. Ведь бережное отношение к окружающей среде является неотъемлемой частью социальной ответственности «Ростелекома».
Разбившись на команды, участники «Чистых игр» очистят заваленную бытовыми и промышленными отходами территорию стадиона Монолит, а также примут участие в конкурсах и ответят на вопросы экологической викторины.
Подать заявку на участие можно уже сегодня на сайте: https://cleangames.ru/events/monolit.

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