Общество 20.09.2018 12:27
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20.09.2018 12:27
Одного из летчиков сбитого в Сирии Ил-20 Константина Назарова похоронят в родном хуторе в Волгоградской области. Об этом ИА "Высота 102" сообщил корр. ТАСС Игорь Каленич со ссылкой на родных погибшего. В настоящее время семья Константина Назарова находится в Москве, где ожидает прибытия тел.
Уроженец Волгоградской области Константин Назаров погиб в результате крушения российского Ил-20 над Средиземным морем около побережья Сирии, сообщил ТАСС глава Новониколаевского района Сергей Чулков. Назаров, по словам его родственников, был вторым пилотом самолета, его похоронят в родном хуторе с воинскими почестями.
"Константин Назаров, уроженец хутора Алексиковский, погиб в сбитом самолете в Сирии. Родственники уехали в Москву прошлой ночью. Здесь, в Новониколаевске, проживают его мама и сестра, отец несколько лет назад умер", - сказал Чулков.
Родственники собираются похоронить 33-летнего капитана в родном хуторе Алексиковский. "Решение о том, чтобы похоронить…рядом с могилой отца, приняли я и мама. Его жена Юля, которая родом из Сибири, согласилась с нашим решением"- сказала сестра погибшего Ольга Корниенко.
У погибшего остались жена и четырехлетняя дочь.
Трагедия над Средиземным морем, по данным Минобороны, произошла 17 сентября около 23:00 мск. При возвращении на авиабазу Хмеймим в 35 км от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Погибли 15 российских военнослужащих.
Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.
Фото ТАСС
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