



Дознаватели полиции завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Волгограда, обвиняемого в вандализме. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 214 УК РФ (Вандализм, то есть осквернение сооружения, порча имущества в общественном месте), ему грозит арест на срок до трех месяцев.













Установлено, что преступление житель Волгограда совершил вечером 3 августа, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Проходил мимо храма Святого Пророка Иоанна Предтечи он увидев расположенный неподалеку деревянный крест, являющийся частью единого религиозного комплекса, решил сломать его. Забравшись в центр цветочной клумбы, мужчина повалил крест, который при падении разломился на несколько частей. После этого подозреваемый скрылся.

Сотрудники храма, обнаружив поврежденную реликвию, обратились в полицию.

Обвиняемый полностью сознался в содеянном, пояснив, что, не может указать реальные мотивы своего поступка, так как совершал его, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Однако вспомнил, что ему по какой-то причине не понравился факт наличия креста в общественном месте.



