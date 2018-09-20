Расследования

В Волгограде будут судить вандала, сломавшего поклонный крест у храма Иоанна Предтечи

Расследования 20.09.2018 11:05
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20.09.2018 11:05


Дознаватели полиции завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Волгограда, обвиняемого в вандализме. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 214 УК РФ (Вандализм, то есть осквернение сооружения, порча имущества в общественном месте), ему грозит арест на срок до трех месяцев.



Установлено, что преступление житель Волгограда совершил вечером 3 августа, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Проходил мимо храма Святого Пророка Иоанна Предтечи он увидев расположенный неподалеку деревянный крест, являющийся частью единого религиозного комплекса, решил сломать его. Забравшись в центр цветочной клумбы, мужчина повалил крест, который при падении разломился на несколько частей. После этого подозреваемый скрылся.
Сотрудники храма, обнаружив поврежденную реликвию, обратились в полицию.
Обвиняемый полностью сознался в содеянном, пояснив, что, не может указать реальные мотивы своего поступка, так как совершал его, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Однако вспомнил, что ему по какой-то причине не понравился факт наличия креста в общественном месте.

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