В Волгоградской области оборот ритейла вырос до 245 млрд рублей





Оборот розничной торговли Волгоградской области по итогам восьми месяцев этого года по всем каналам реализации составил 245,1 миллиарда рублей - на 1,2% больше объемов аналогичного периода 2017 года (в сопоставимых ценах). Об этом ИА "Высота 102" сообщили в Волгоградстате.

При этом продажи пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, остались на прежнем уровне - 46%. За отчетный период на 2,3% выросли продажи непродовольственных товаров. Их доля в структуре оборота составляет 54%.

Формирует оборот розничной торговли в Волгоградской области в основном крупный бизнес (53,3%), а вклад субъектов малого предпринимательства и индивидуальных предпринимателей составляет 39,8%. На рынках и ярмарках региона реализовано только 6,9% от общего оборота розничной торговли.



