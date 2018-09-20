Происшествия

На трассе в Волгоградской области иномарка из Самары улетела в кювет: пострадали три человека

Происшествия 20.09.2018 09:50
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20.09.2018 09:50


Два человека, в том числе ребенок, пострадали в аварии в Суровикинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, в среду на 232 километре федеральной трассы "Волгоград - Каменск - Шахтинский" опрокинулась легковушка "Mazda 3". По предварительным данным, ее водитель - 25-летняя жительница Самары, не справилась с управлением. Машина съехала на обочину и опрокинулась в кювет. При аварии пострадала сама девушка и ее пассажиры: шестилетний мальчик и мужчина 34 лет. Все они госпитализированы.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области

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