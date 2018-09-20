В платежках ЖКХ появится новая пугающая строчка





"Московский комсомолец". 18.09.2018.

Никогда такого не было и вот опять — в России появится очередная строка в платежке ЖКХ. Не думаем, что кого-то мы удивили этой информацией. Население уже привыкло к тому, что новые строчки в жировках с пугающими тарифами возникают внезапно, из ниоткуда и с завидной регулярностью. На сей раз появились они буквально из кучи мусора.

С 2019 года плата потребителей за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) вырастет в десятки раз — следует из результатов мониторинга, проведенного комитетом Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Результаты анализа данных, собранных по всей стране, ввергли в состояние шока. В ряде российских регионов местные операторы, конторы, ответственные за вывоз ТКО, нагло переоценили стоимость своей работы и «влупили» потребителям запредельные тарифы. Но есть и другая сторона «благоухающего вопроса». Остались муниципальные образования, которые с тарифами не определились вовсе. По этой причине региональные операторы могут просто-напросто перестать вывозить отходы, так как им не будет ясно, сколько им заплатят.

Выходит, с нового года Россию можно будет разделить еще и по такому территориальному признаку: нищие регионы, жители которых последние гроши будут платить за вывоз помоев, и зловонные регионы, буквально утопающие в отходах.

При таком раскладе в нашей стране может грянуть мусорный бунт, вполне осмысленный и аргументированный, но весьма неприятно пахнущий. Госдума подняла вопрос законности формирования тарифов, но проверяет ли их Федеральная антимонопольная служба (ФАС), перед которой, по идее, поставлена такая задача, доподлинно неизвестно. Например, в Ярославском управление ФАС подчеркнули, что не получали установки проверить тариф на вывоз мусора от ФАС РФ.

Комитету ГД по экологии пришлось пойти на создание собственной информационно-аналитической платформы и выяснить, как обстоит дело с тарифами. Вот их сногсшибательный вывод: «платеж для семьи из трех человек, проживающей в обычной 60-метровой квартире, в ряде регионов с нового года может увеличиться в 50 с лишним раз». Эксперты провели конкретные расчеты и определили, что, к примеру, такая семья, проживающая в Красноярском крае, точнее в Туруханской технологической зоне, с нового года будет платить за вывоз отходов в 56 раз больше, а именно 13 тысяч рублей вместо 230 рублей ранее. В Ямальском районе ЯНАО такая же по составу ячейка общества заплатит в 33 раза больше — две с лишним тысячи рублей вместо прежних 63 рублей.

«Как образовывались эти тарифы? Откуда они брались? Это загадка!» — заявил глава думского комитета Владимир Бурматов. Действительно, как можно объяснить тот факт, что региональный норматив накопления отходов для старшеклассника Пермского края установлен как 0,38 кубических метра в год, а такой же норматив на одного учащегося колледжа или ПТУ — 4,12 кубометра. Почему ровесники, юноши шестнадцати лет, но учащиеся разных учебных заведениях, «производят» отходов с разницей объемов в 11 раз?

Владимир Бурматов в разговоре с «МК» подчеркнул, что для него остается загадкой, чем занимается ФАС. Действительно, казалось бы, в сложившейся ситуации действия ведомства должны быть куда активнее. Однако пока антимонопольщики занимают выжидательную позицию. Возможно, свою позицию они озвучат на видеоселекторном совещании всех заинтересованных структур 20 сентября.

А пока регионы находятся на грани мусорного коллапса. В ряде муниципальных образований власти и сами пребывают в состоянии шока от того, кто выиграл у них конкурс на регионального оператора. Например, победителями становятся компании, которые с высокой степенью вероятности окажутся банкротами уже через год-два. У этих сомнительных контор на балансе ничего нет, даже мусоровозов!

В ряде российских регионов резкий взлет мусорных тарифов — уже состоявшийся факт: они утверждены. Другое дело, что в платежках они будут зафиксированы только в конце января, когда людям придут первые жировки за 2019-й. «Но мало того, что появится новая строчка в платежках за вывоз коммунальных отходов, которая сейчас отсутствует, так еще и цифра там будет весьма внушительная, — отметил Бурматов. — В тех же регионах, где такие тарифы не будут утверждены, с 1 января будут валяться горы мусора». Если у регионального оператора не утвержден тариф, то он попросту не будет понимать, какую прибыль он получит за свою работу, и не станет брать на себя обязательства по вывозу отходов.

При этом в стране существуют регионы, которые умудрились удержать тарифы на прежнем уровне. К слову, это не так и сложно. Однако очевидно, что у определенных региональных чиновников есть желание подыграть конкретной, близкой им компании, которая будет потом нести финансовую ответственность перед ним. Вот тогда и появляются задранные тарифы и конторы-пустышки.

Во всей этой истории хорошо только то, что до введения нового тарифа осталось целых 3,5 месяца. Времени вполне достаточно, чтобы избежать мусорного коллапса. Другое дело, очистят ли чиновники свои головы от мусора, чтобы принять правильное решение в интересах людей.