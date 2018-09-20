Матч волгоградского "Ротора" и "Балтики" в Калининграде закончился дракой и удалением

Спорт 20.09.2018 08:17
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20.09.2018 08:17
Конфликтом между футболистами волгоградского «Ротора» и «Балтики» ознаменовался матч, который накануне состоялся в Калининграде. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в результате на добавленных минутах был удален игрок команды-соперника волгоградцев Шаваев. Предупреждения были вынесены также двум игрокам «Балтики» - Дядюну и Шаваеву и двум игрокам «Ротора» - Мязину и Муллину.
В целом матч, который закончился ничьей – 1:1 – проходил нервно. Так, первый гол в ворота волгоградской команды был отправлен на 53-й минуте Дядюном. Равновесие восстановил Друзин на последних минутах во втором тайме. Отличился в матче и вратарь волгоградской команды – ему удалось отразить пенальти, назначенный в ворота «Ротора».
На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Ротора» Роберт Евдокимов не стал комментировать конфликт, произошедший на поле, и остановился на разборе поединка. Так, по его словам, ничья является закономерным итогом игры. При этом он признал, что в первом тайме инициативой владел соперник. И посоветовал волгоградским спортсменам серьезнее относиться к игре.
Напомним, у волгоградского "Ротора" - это уже десятая игра без выигрыша и четвертая подряд ничья. В настоящее время команда продолжает занимать 18-ое место в турнирной таблице.
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