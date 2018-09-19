Происшествия

В Волгограде лжеписатель получил срок за украденные у ветеранов госнаграды

Происшествия 19.09.2018 17:52
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19.09.2018 17:52


В Волгограде вынесен приговор в отношении лжеписателя, похищавшего у ветеранов награды и ценные предметы под предлогом создания книги: Юрий Сидорин приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Как установлено в ходе расследования, сообщили ИА "Высота 102" в прокуратуре региона, обвиняемый, представляясь писателем, якобы работающим над книгой о ветеранах Великой Отечественной войны и выдающихся личностях г. Волгограда, под предлогом необходимости изготовления копий получал от ветеранов различные награды и ценные антикварные предметы, которыми впоследствии распоряжался по своему усмотрению. Таким способом у разных потерпевших им были похищены нагрудный знак «Отличный пулеметчик», медаль «За успехи в социалистическом сельском хозяйстве 1960 года», юбилейная медаль им. маршала Жукова, фарфоровые статуэтки и иное имущество. Кроме того, он обманным путем приобрел и впоследствии сбыл нагрудный знак «Заслуженный строитель РСФСР», являющийся государственной наградой.
Расследование уголовного дела осуществлялось СУ УМВД России по г. Волгограду. В ходе судебного заседания осужденный свою вину не признал. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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