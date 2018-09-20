Аналитика

«Высота 102 ТВ»: Политический бомонд Волгограда не захотел перемен

Аналитика 19.09.2018 20:01
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19.09.2018 20:01



Смотрите сегодня в программе: депутаты гордумы выбрали новых «старых» главу Волгограда и руководителя представительного органа муниципальной власти. Воровство чугунных крышек люков становится еще одной неразрешенной проблемой Волгограда: опасной стала даже дорога к кардиоцентру. «Концессии водоснабжения» не исполнили обещания: жители улицы Быстрова все еще ждут ремонта разрушенной дороги.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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