«Высота 102 ТВ»: Политический бомонд Волгограда не захотел перемен







Смотрите сегодня в программе: депутаты гордумы выбрали новых «старых» главу Волгограда и руководителя представительного органа муниципальной власти. Воровство чугунных крышек люков становится еще одной неразрешенной проблемой Волгограда: опасной стала даже дорога к кардиоцентру. «Концессии водоснабжения» не исполнили обещания: жители улицы Быстрова все еще ждут ремонта разрушенной дороги.





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