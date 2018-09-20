В Волгоградской области озаботились развитием родовых поместий





Ситуацию с родовыми поместьями обсудили эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Волгоградской области и пришли к выводу, что они требуют скорейшего развития. Как сообщили ИА «Высота 102» в ОНФ, в регионе существует шесть родовых поместий: в Даниловском, Дубовском, Калачевском, Кумылженском, Среднеахтубинском районах. Вопросов много: регулирование земельных отношений на сельских территориях, которые находятся вдали от райцентра, возможность строить капитальное жилье с передачей по наследству и др.





По мнению представителей поместья «Родники» из Дубовского района для динамичного развития необходима поддержка как минимум на уровне региональной власти, как это происходит в некоторых других регионах, где принят областной закон о родовых поместьях. Присутствующие на встрече представители родового поместья «Родники» поделились, что на их территории поместья постоянно проживают только две семьи, еще около 17-ти приезжают на время: нет дороги, воды, электричества, трудная земля, в основном суглинок. И, тем не менее, они сажают сады, ведут огороды, применяют солнечные батареи, ветряки, роют колодцы, восстанавливают лесополосы. Уже обустроили родник, планируют построить каскадные пруды. Есть попытки зарабатывать реализацией продукции, производимой в поселении.

«Основной целью поселенцев является усовершенствование среды обитания, баланс между техногенными и экологическими факторами. Благородная идея, воплощению которой стоит помочь. Мы считаем, что необходим федеральный закон о родовых поместьях с четким определением данного понятия, с проведением инвентаризации заброшенных населенных пунктов, которые могли бы стать основой для развития агломераций нового типа. Только в нашем регионе сейчас 1800 заброшенных хуторов. Предусмотреть ограничительные меры по нецелевому использованию таких участков, с запретом на продажу, только с правом передачи по наследству. Дать налоговые послабления на землю, жилые строения, продукцию, произведенной на ней. В целом, внести соответствующие изменения в Земельный, Градостроительный, и Лесной кодексы Российской Федерации», - подытожил член регионального штаба ОНФ в Волгоградской области Владимир Ерофеев. «Основной целью поселенцев является усовершенствование среды обитания, баланс между техногенными и экологическими факторами. Благородная идея, воплощению которой стоит помочь. Мы считаем, что необходим федеральный закон о родовых поместьях с четким определением данного понятия, с проведением инвентаризации заброшенных населенных пунктов, которые могли бы стать основой для развития агломераций нового типа. Только в нашем регионе сейчас 1800 заброшенных хуторов. Предусмотреть ограничительные меры по нецелевому использованию таких участков, с запретом на продажу, только с правом передачи по наследству. Дать налоговые послабления на землю, жилые строения, продукцию, произведенной на ней. В целом, внести соответствующие изменения в Земельный, Градостроительный, и Лесной кодексы Российской Федерации», - подытожил член регионального штаба ОНФ в Волгоградской области Владимир Ерофеев.











