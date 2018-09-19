Руководство волгоградского предприятия «Титан-Баррикады» непреодолимо влечет к черному RANGE ROVER

Расследования 19.09.2018 17:49
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19.09.2018 17:49
В закупке АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады», руководство которого изъявило желание приобрести черный RANGE ROVER стоимостью в 8 миллионов 289 тысяч рублей, произошли подвижки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, объявился продавец – ООО «Арконт ЯЛР», который готов поставить нужный автомобиль за вышеобозначенную цену.
Интересно, что шикарный внедорожник приобретается вовсе не по результатам торгов, во время которых часто удается сбить цену. Нет, выбран иной способ – запрос цен открытый в электронной форме. Надо сказать, такой способ избирается, когда, цитата, закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций. О каких-либо возможных авариях на волгоградском оборонном предприятии даже страшно думать. Наверняка, на заводе и аппендициты не вырезают. Остается одно – некие обстоятельства «непреодолимой силы». Может, кого-то из руководства предприятия просто «непреодолимо» тянет к шикарной машине?..
Между тем, напомним, активисты волгоградского регионального отделения ОНФ направили запрос руководству АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» с просьбой пояснить целесообразность данной закупки. Здесь считают, что в условиях непростой экономической ситуации, которая всё ещё сохраняется в стране, тратить государственные деньги на предметы роскоши — безответственно. Кроме того, подчеркнули в региональном отделении ОНФ, автомобиль Range Rover в России не производится. Вместо него в рамках импортозамещения можно было бы приобрести отечественный автомобиль, который во много раз дешевле.
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