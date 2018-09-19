Общество 19.09.2018 16:36
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19.09.2018 16:36
Штраф выплатит ОАО "Российские железные дороги" за допущенные нарушения градостроительного законодательства при реконструкции вокзального комплекса "Волгоград-1". Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Арбитражного суда Волгоградской области, компанию привлекли к административной ответственности по ч.5 ст. 9.5 КоАП РФ и выписали штраф в размере 10000 рублей. РЖД обжаловало постановление, но безрезультатно - решение оставлено без изменения, оно вступило в законную силу.
По материалам дела, специалисты НВУ Ростехнадзора провели проверку соответствия выполненных работ и примененных строительных материалов в процессе строительства объекта капитального строительства "Реконструкция вокзального комплекса Волгоград-1", а также результатов требований технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащённости объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Было выявлено, что вход в здание железнодорожного вокзала осуществляется через досмотровые павильоны, на которые не получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Также в них не работала автоматическая пожарная сигнализация, чем были нарушены ч.1 и 2 ст. 55 ГрК РФ.
Суд согласился с наличием в действиях ОАО "РЖД" состава указанного правонарушения. Материалами дела был подтвержден факт эксплуатации досмотровых павильонов без получения разрешения на ввод этих объектов в эксплуатацию. В тоже время РЖД не представило доказательства, позволяющие сделать вывод о том, что им были приняты все необходимые и достаточные меры, направленные на недопущение выявленных нарушений.
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