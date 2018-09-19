Политика

Депутаты-новички Волгоградской гордумы: о моральных принципах и долгой дороге к мандату

Политика 19.09.2018 17:44
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19.09.2018 17:44




Блиц-опрос впервые избравшихся депутатов Волгоградской гордумы сегодня провела съемочная группа ИА «Высота 102». Ряд новоиспеченных «слуг народа» наотрез отказались общаться со СМИ. Те, кто не побоялись ответить на несколько вопросов, рассказали о том, как представляют себе труд «слуги народа», о том, как долго шли к этому дню и на что не готовы пойти даже ради родной партии. Подробнее -  в видеоматериале.
Напомним, сегодня состоялось первое заседание Волгоградской городской думы шестого созыва. Депутатский корпус состоит из 36 депутатов, из которых 30 – члены фракции «Единой России», по двое – представителей КПРФ и ЛДПР и один – от «Справедливой России». На постоянной (оплачиваемой) основе в представительном собрании будут работать только трое человек - спикер Андрей Косолапов и двое его заместителей - Владлен Колесников и Андрей Гимбатов.

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