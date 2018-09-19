Под Волгоградом поймали похитителя канализационных люков

Происшествия 19.09.2018 15:14
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19.09.2018 15:14
Молодого человека, укравшего крышки с двух люков, задержали в Городище. Как сообщили ИА "Высота 102” в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, во вторник в полицию обратился местный житель и сказал, что кто-то украл металлические крышки с двух люков. Стражи порядка быстро вышли на след похитителя. Выяснилось, что металлические изделия он сдал в пункт приема металлолома - за них он получил всего тысячу рублей. При этом, по его словам, он не задумывался о том, что в колодцы могут провалиться люди.
Отметим, что исчезновение крышек люков стало настоящей проблемой для Волгограда и области. Открытые колодцы становятся опасными ловушками для пешеходов и автотранспорта. По сведениям информагентства "ловчие ямы" есть на дорогах Советского, Кировского и Тракторозаводского районов. Так, к примеру, счет "обезглавленным" люкам в поселке Селезневка идет уже на десятки. Зачастую местным жителям приходится самостоятельно "обезвреживать" эти ловушки, прикрывая их подручными материалами или опуская в них ветки деревьев и доски - чтобы сделать заметнее для прохожих и автомобилистов.
Полицейские просят волгоградцев незамедлительно сообщать о краже крышек люков.
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