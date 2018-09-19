Общество

Депутат "невидимого фронта": Волгоградцы не знают, кто возглавляет городскую думу

Общество 19.09.2018 16:40
3507 9
19.09.2018 16:40





Перед сегодняшним заседанием Волгоградской городской думы, где депутаты уже нового созыва вновь избрали председателем городского представительного органа Андрея Косолапова, журналисты ИА «Высота 102» решили выяснить степень узнаваемости этого депутата. Ведь, по логике, пост руководителя городской думы, до сегодняшнего дня являющегося еще и главой Волгограда, должен занимать популярный народный избранник, представляющий интересы населения города. Журналисты ИА «Высота 102» провели опрос в трех точках города: в Тракторозаводском районе, от которого баллотировался Андрей Косолапов, на улицах Ополченской и Николая Отрады, и в Центральном районе Волгограда на улице Краснознаменской. Как показали результаты опроса, никто из опрошенных не знал, кто возглавляет Волгоградскую городскую думу, некоторые считали, что председателем городской думы является Андрей Бочаров. Лишь после наводящих вопросов журналистов о Косолапове, несколько человек признались, что слышали о нем «что-то», кто-то видел его по телевизору, а один из опрошенных заявил, что Косолапов баллотировался в губернаторы десять лет назад, видимо, с кем-то его перепутав. Но те, кому оказалась знакома фамилия председателя гордумы, не смогли ответить, что они знают о работе Андрея Косолапова и чем эта работа им запомнилась. 
Напомним, сегодня 32 депутата Волгоградской гордумы выбрали Андрея Косолапова председателем городского представительного органа. Между тем, на последних выборах Андрей Косолапов, который избирался в статусе одномандатника, продемонстрировал один из самых худших результатов, набрав 3768 голосов избирателей и оказавшись среди аутсайдеров-единороссов. Последнее место бывший и нынешний председатель городской думы занял среди одномандатников-кандидатов и на праймериз «Единой России» в июне этого года. При этом в региональном отделении «ЕР» неоднократно заявляли, что работа членов партии будет оцениваться в том числе по результатам на выборах. Однако в случае с Андреем Косолаповым установки партийного руководства были проигнорированы. И на региональной конференции, которая состоялась накануне, единороссы рекомендовали Андрея Косолапова на должность председателя городской думы. Низкая оценка избирателей деятельности Косолапова, которую они продемонстрировали на прошедших выборах, видимо, в расчет партийными боссами не бралась. За какие заслуги Андрей Косолапов вновь получил этот пост, остается непонятным и неизвестным.                                     

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ВНИМАНИЕ!Обязательна предварительная регистрация на участие в форуме

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Измерители нитратов и радиации (8442)27-06-74
Популярное по теме
На издохе: «Зеленые легкие» Волгограда поражены тяжелой болезнью
09.09.2018 18:21
35640 6
У жителя Волгограда в автосервисе забрали "Porsche Cayenne"
07.09.2018 16:09
34929 13
"Прошу признать меня невиновным": известный кикбоксер Владимир Поташкин выступил в суде Волгограда
08.09.2018 20:23
20458 0
Общество
19.09.2018 16:36
Общество 19.09.2018 16:36
756 2 Обсудить

0
Далее
Общество
19.09.2018 14:50
Общество 19.09.2018 14:50
3228 3 Обсудить

0
Далее
Общество
19.09.2018 12:16
Общество 19.09.2018 12:16
3235 23 Обсудить

0
Далее
Общество
19.09.2018 11:53
Общество 19.09.2018 11:53
5113 32 Обсудить

0
Далее
Общество
19.09.2018 09:34
Общество 19.09.2018 09:34
8552 4 Обсудить

0
Далее
Общество
18.09.2018 16:32
Общество 18.09.2018 16:32
2448 0 Обсудить

0
Далее
Общество
18.09.2018 15:31
Общество 18.09.2018 15:31
3135 6 Обсудить

0
Далее
Общество
18.09.2018 15:01
Общество 18.09.2018 15:01
725 0 Обсудить

0
Далее
Общество
18.09.2018 14:28
Общество 18.09.2018 14:28
4983 9 Обсудить

0
Далее
Общество
18.09.2018 13:45
Общество 18.09.2018 13:45
1100 0 Обсудить

0
Далее
Общество
18.09.2018 12:52
Общество 18.09.2018 12:52
952 0 Обсудить

0
Далее
Общество
18.09.2018 12:17
Общество 18.09.2018 12:17
2196 10 Обсудить

0
Далее
Общество
18.09.2018 11:04
Общество 18.09.2018 11:04
7155 60 Обсудить

0
Далее
Общество
18.09.2018 10:46
Общество 18.09.2018 10:46
769 0 Обсудить

0
Далее
Общество
18.09.2018 08:55
Общество 18.09.2018 08:55
2073 35 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:52
В Волгограде лжеписатель получил срок за украденные у ветеранов госнаградыСмотреть фотографии
17:49
Руководство волгоградского предприятия «Титан-Баррикады» непреодолимо влечет к черному RANGE ROVERСмотреть фотографии
17:44
Депутаты-новички Волгоградской гордумы: о моральных принципах и долгой дороге к мандатуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:40
Депутат "невидимого фронта": Волгоградцы не знают, кто возглавляет городскую думу Смотреть фотографииCмотреть видео
16:36
РЖД оштрафовали за новые павильоны досмотра пассажиров на вокзале в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:14
Под Волгоградом поймали похитителя канализационных люковСмотреть фотографии
15:07
В числе погибших при крушении ИЛ-20 в Сирии - военный из Астраханской областиСмотреть фотографии
14:50
В Волгограде поставщика воды наказали за "коньяк" в квартирах элитной многоэтажкиСмотреть фотографии
14:25
Депутаты Волгоградской гордумы разобрали комитетские портфелиСмотреть фотографии
14:17
В Волгоградской области полицейские изъяли 9 мешков с марихуанойСмотреть фотографии
13:34
Удобнее, чем в банке: «МегаФон» и МТС отменяют комиссию за денежные переводы между своими абонентамиСмотреть фотографии
13:04
В гордуме Волгограда утвердили двух новых вице-спикеровСмотреть фотографии
12:30
В Волгограде спикером гордумы избрали депутата -"дипломата"Смотреть фотографии
12:16
Чиновники проигнорировали пикет дольщиков ЖК «Династия» у областной администрацииСмотреть фотографии
11:53
Главой Волгограда стал человек из команды губернатора Смотреть фотографии
11:47
Жизнь в бегах: работник автосалона из Волгограда угнал с работы подержанный "Land Rover"Смотреть фотографии
11:22
Выборы главы Волгограда начались с фальстартаСмотреть фотографии
10:34
В Волгограде пенсионер на "Hyundai" сбил пенсионерку и уехал домойСмотреть фотографии
10:16
Смертельная скорость: ребенок погиб в автоаварии в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:06
В Волгоградской области бизнес-леди подозревают в краже денег у коллегиСмотреть фотографии
09:38
В Волгоградской области семья попала в реанимацию после отравления угарным газомСмотреть фотографии
09:34
Компания «Чибис» шокировала жителей исторического дома в Волгограде сроками и качеством капремонта Смотреть фотографииCмотреть видео
09:02
Депутаты-единороссы определились, кого поддержат в финале конкурса на пост мэра ВолгоградаСмотреть фотографии
20:42
Полный провал: лидер «ЕР» в Волгоградской области назвал аутсайдеров по итогам выборовСмотреть фотографии
20:03
«Высота 102 ТВ»: Глава Волгограда готов титанически поработать еще 5 лет Cмотреть видео
19:06
В Волгограде назвали кандидатов на посты вице-спикеров гордумыСмотреть фотографии
16:38
Волгоградский промышленник Олег Савченко вновь принят в ряды «Единой России» Смотреть фотографии
16:32
В Волгограде жителей поселка спасли от коммунального «террора» со стороны олигарховСмотреть фотографии
16:21
Глава Волгограда Андрей Косолапов рассказал, как заставил весь мир трепетать перед городом-героем Смотреть фотографииCмотреть видео
15:31
На центральной набережной Волгограда сносят ветхие подпорные стеныСмотреть фотографии
Реклама
 