Депутат "невидимого фронта": Волгоградцы не знают, кто возглавляет городскую думу















Перед сегодняшним заседанием Волгоградской городской думы, где депутаты уже нового созыва вновь избрали председателем городского представительного органа Андрея Косолапова, журналисты ИА «Высота 102» решили выяснить степень узнаваемости этого депутата. Ведь, по логике, пост руководителя городской думы, до сегодняшнего дня являющегося еще и главой Волгограда, должен занимать популярный народный избранник, представляющий интересы населения города. Журналисты ИА «Высота 102» провели опрос в трех точках города: в Тракторозаводском районе, от которого баллотировался Андрей Косолапов, на улицах Ополченской и Николая Отрады, и в Центральном районе Волгограда на улице Краснознаменской. Как показали результаты опроса, никто из опрошенных не знал, кто возглавляет Волгоградскую городскую думу, некоторые считали, что председателем городской думы является Андрей Бочаров. Лишь после наводящих вопросов журналистов о Косолапове, несколько человек признались, что слышали о нем «что-то», кто-то видел его по телевизору, а один из опрошенных заявил, что Косолапов баллотировался в губернаторы десять лет назад, видимо, с кем-то его перепутав. Но те, кому оказалась знакома фамилия председателя гордумы, не смогли ответить, что они знают о работе Андрея Косолапова и чем эта работа им запомнилась.

Напомним, сегодня 32 депутата Волгоградской гордумы выбрали Андрея Косолапова председателем городского представительного органа. Между тем, на последних выборах Андрей Косолапов, который избирался в статусе одномандатника, продемонстрировал один из самых худших результатов, набрав 3768 голосов избирателей и оказавшись среди аутсайдеров-единороссов. Последнее место бывший и нынешний председатель городской думы занял среди одномандатников-кандидатов и на праймериз «Единой России» в июне этого года. При этом в региональном отделении «ЕР» неоднократно заявляли, что работа членов партии будет оцениваться в том числе по результатам на выборах. Однако в случае с Андреем Косолаповым установки партийного руководства были проигнорированы. И на региональной конференции, которая состоялась накануне, единороссы рекомендовали Андрея Косолапова на должность председателя городской думы. Низкая оценка избирателей деятельности Косолапова, которую они продемонстрировали на прошедших выборах, видимо, в расчет партийными боссами не бралась. За какие заслуги Андрей Косолапов вновь получил этот пост, остается непонятным и неизвестным.



