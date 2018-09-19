Астрахань

В числе погибших при крушении ИЛ-20 в Сирии - военный из Астраханской области

Астрахань 19.09.2018 15:07
3522 17
19.09.2018 15:07


Среди погибших при крушении российского Ил-20 в Сирии оказался военный из города Ахтубинска Астраханской области. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24».  Когда федеральные СМИ опубликовали списки погибших, ахтубинцы нашли в списках фамилию земляка. Источник издания «Волга» в ахтубинском гарнизоне сообщил, что Алексей Седунов родом из Ахтубинска, в гарнизоне работает и его мать. Некоторое время назад мужчина перевёлся в другую часть и переехал в Подмосковье. 
17 сентября на авиабазу Хмеймим в Сирии не вернулся Ил-20, на борту находились 15 российских военных. Все они погибли. Военный самолёт перестал выходить на связь в 23:00 по московскому времени. В Министерстве обороны сообщили, что в момент исчезновения самолёта с радаров в воздух поднялись четыре истребителя F-16 ВВС Израиля, которые атаковали сирийские объекты в Латакии. По мнению представителей Минобороны, израильские самолёты прикрылись Ил-20, как щитом, подставив его под удары сирийского ПВО.
Фото РИА-Новости.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ВНИМАНИЕ!Обязательна предварительная регистрация на участие в форуме

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Измерители нитратов и радиации (8442)27-06-74
Популярное по теме
В числе погибших при крушении ИЛ-20 в Сирии - военный из Астраханской области
19.09.2018 15:07
0 17
Житель Волгограда не подозревал, что астраханцы окажутся умнее него
20.08.2018 15:13
0 2
Астрахань
20.08.2018 15:13
Астрахань 20.08.2018 15:13
10739 2 Обсудить

0
Далее
Астрахань
19.08.2018 05:52
Астрахань 19.08.2018 05:52
4352 0 Обсудить

0
Далее
Астрахань
11.08.2018 05:49
Астрахань 11.08.2018 05:49
7210 0 Обсудить

0
Далее
Астрахань
09.08.2018 07:33
Астрахань 09.08.2018 07:33
6954 13 Обсудить

0
Далее
Астрахань
05.08.2018 18:58
Астрахань 05.08.2018 18:58
9659 0 Обсудить

0
Далее
Астрахань
04.08.2018 15:22
Астрахань 04.08.2018 15:22
8374 0 Обсудить

0
Далее
Астрахань
02.08.2018 14:51
Астрахань 02.08.2018 14:51
3205 9 Обсудить

0
Далее
Астрахань
01.08.2018 16:07
Астрахань 01.08.2018 16:07
3705 0 Обсудить

0
Далее
Астрахань
31.07.2018 14:53
Астрахань 31.07.2018 14:53
1343 9 Обсудить

0
Далее
Астрахань
28.07.2018 10:25
Астрахань 28.07.2018 10:25
3959 2 Обсудить

0
Далее
Астрахань
27.07.2018 13:46
Астрахань 27.07.2018 13:46
4724 3 Обсудить

0
Далее
Астрахань
26.07.2018 14:04
Астрахань 26.07.2018 14:04
2204 4 Обсудить

0
Далее
Астрахань
23.07.2018 10:31
Астрахань 23.07.2018 10:31
3237 1 Обсудить

0
Далее
Астрахань
19.07.2018 13:37
Астрахань 19.07.2018 13:37
3993 9 Обсудить

0
Далее
Астрахань
18.07.2018 15:12
Астрахань 18.07.2018 15:12
3914 15 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:52
В Волгограде лжеписатель получил срок за украденные у ветеранов госнаградыСмотреть фотографии
17:49
Руководство волгоградского предприятия «Титан-Баррикады» непреодолимо влечет к черному RANGE ROVERСмотреть фотографии
17:44
Депутаты-новички Волгоградской гордумы: о моральных принципах и долгой дороге к мандатуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:40
Депутат "невидимого фронта": Волгоградцы не знают, кто возглавляет городскую думу Смотреть фотографииCмотреть видео
16:36
РЖД оштрафовали за новые павильоны досмотра пассажиров на вокзале в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:14
Под Волгоградом поймали похитителя канализационных люковСмотреть фотографии
15:07
В числе погибших при крушении ИЛ-20 в Сирии - военный из Астраханской областиСмотреть фотографии
14:50
В Волгограде поставщика воды наказали за "коньяк" в квартирах элитной многоэтажкиСмотреть фотографии
14:25
Депутаты Волгоградской гордумы разобрали комитетские портфелиСмотреть фотографии
14:17
В Волгоградской области полицейские изъяли 9 мешков с марихуанойСмотреть фотографии
13:34
Удобнее, чем в банке: «МегаФон» и МТС отменяют комиссию за денежные переводы между своими абонентамиСмотреть фотографии
13:04
В гордуме Волгограда утвердили двух новых вице-спикеровСмотреть фотографии
12:30
В Волгограде спикером гордумы избрали депутата -"дипломата"Смотреть фотографии
12:16
Чиновники проигнорировали пикет дольщиков ЖК «Династия» у областной администрацииСмотреть фотографии
11:53
Главой Волгограда стал человек из команды губернатора Смотреть фотографии
11:47
Жизнь в бегах: работник автосалона из Волгограда угнал с работы подержанный "Land Rover"Смотреть фотографии
11:22
Выборы главы Волгограда начались с фальстартаСмотреть фотографии
10:34
В Волгограде пенсионер на "Hyundai" сбил пенсионерку и уехал домойСмотреть фотографии
10:16
Смертельная скорость: ребенок погиб в автоаварии в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:06
В Волгоградской области бизнес-леди подозревают в краже денег у коллегиСмотреть фотографии
09:38
В Волгоградской области семья попала в реанимацию после отравления угарным газомСмотреть фотографии
09:34
Компания «Чибис» шокировала жителей исторического дома в Волгограде сроками и качеством капремонта Смотреть фотографииCмотреть видео
09:02
Депутаты-единороссы определились, кого поддержат в финале конкурса на пост мэра ВолгоградаСмотреть фотографии
20:42
Полный провал: лидер «ЕР» в Волгоградской области назвал аутсайдеров по итогам выборовСмотреть фотографии
20:03
«Высота 102 ТВ»: Глава Волгограда готов титанически поработать еще 5 лет Cмотреть видео
19:06
В Волгограде назвали кандидатов на посты вице-спикеров гордумыСмотреть фотографии
16:38
Волгоградский промышленник Олег Савченко вновь принят в ряды «Единой России» Смотреть фотографии
16:32
В Волгограде жителей поселка спасли от коммунального «террора» со стороны олигарховСмотреть фотографии
16:21
Глава Волгограда Андрей Косолапов рассказал, как заставил весь мир трепетать перед городом-героем Смотреть фотографииCмотреть видео
15:31
На центральной набережной Волгограда сносят ветхие подпорные стеныСмотреть фотографии
Реклама
 