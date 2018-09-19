Астрахань 19.09.2018 15:07
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19.09.2018 15:07
Среди погибших при крушении российского Ил-20 в Сирии оказался военный из города Ахтубинска Астраханской области. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». Когда федеральные СМИ опубликовали списки погибших, ахтубинцы нашли в списках фамилию земляка. Источник издания «Волга» в ахтубинском гарнизоне сообщил, что Алексей Седунов родом из Ахтубинска, в гарнизоне работает и его мать. Некоторое время назад мужчина перевёлся в другую часть и переехал в Подмосковье.
17 сентября на авиабазу Хмеймим в Сирии не вернулся Ил-20, на борту находились 15 российских военных. Все они погибли. Военный самолёт перестал выходить на связь в 23:00 по московскому времени. В Министерстве обороны сообщили, что в момент исчезновения самолёта с радаров в воздух поднялись четыре истребителя F-16 ВВС Израиля, которые атаковали сирийские объекты в Латакии. По мнению представителей Минобороны, израильские самолёты прикрылись Ил-20, как щитом, подставив его под удары сирийского ПВО.
Фото РИА-Новости.
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