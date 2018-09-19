В Волгоградской области полицейские изъяли 9 мешков с марихуаной

Происшествия 19.09.2018 14:17
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19.09.2018 14:17
Крупную партию растительного наркотика изъяли полицейские в Михайловке. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, девять мешков с дурманящим растением стражи порядка обнаружили при досмотре "десятки", которой управлял 33-летний мужчина. Вместе с ним в машине были еще три человека в возрасте от 30 до 44 лет. Они заверили полицейских, что о перевозимых наркотиках им ничего неизвестно. Однако, по данным правоохранителей, конопля выращивалась на замаскированных плантациях, а затем продавалась любителям "расслабиться". Общий вес изъятого составил 30,5 кг. Задержанные арестованы. Всем им грозит до 10 лет лишения свободы.
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