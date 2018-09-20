Открытые люки взяли в кольцо волгоградский кардиоцентр

Такого еще никогда не было на подъезде к известнейшему медучреждению в Волгограде – областному кардиоцентруда - угрожающе зияющие канализационные люки. Как сообщили ИА «Высота 102» автолюбители, беда с отсутствием крышек от люков наблюдается практически во всех районах города. «Но это просто беспредел, что и дорога к кардиоцентру, куда ежедневно обращаются за помощью сотни волгоградцев, также "обезглавлена". И вот уже месяц она несет реальную опасность людям, но никто, судя по всему, не собирается ситуацию исправлять», - жалуются автомобилисты.

На некоторых участках дороги они находятся буквально в полметре друг от друга и о том, что впереди – опасность – можно догадаться по колесу от большегруза, которое якобы прикрывает люк. Но на самом деле это не так. Из некоторых отверстий торчат ветки деревьев, какие-то засыпаны камнями и прочим мусором. В некоторых на большой глубине вода, и по словам волгоградцев, «если вдруг, не дай Бог, провалишься, то вряд ли выживешь».

«Неужели надо ждать беды, чтобы навести порядок на этой оживленной трассе», – задаются вопросом волгоградцы. Кроме того, они убеждены, что любую проблему можно решить, если, конечно, есть желание. Но, судя по всему, ответственные лица таким желанием не «горят».



