Общество

Открытые люки взяли в кольцо волгоградский кардиоцентр

Общество 20.09.2018 11:36
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20.09.2018 11:36




Такого еще никогда не было на подъезде к известнейшему медучреждению в Волгограде – областному кардиоцентруда - угрожающе зияющие канализационные люки. Как сообщили ИА «Высота 102» автолюбители, беда с отсутствием крышек от люков наблюдается практически во всех районах города. «Но это просто беспредел, что и дорога к кардиоцентру, куда ежедневно обращаются за помощью сотни волгоградцев, также "обезглавлена". И вот уже месяц она несет реальную опасность людям, но никто, судя по всему, не собирается ситуацию исправлять», - жалуются автомобилисты. 
На некоторых участках дороги они находятся буквально в полметре друг от друга и о том, что впереди – опасность – можно догадаться по колесу от большегруза, которое якобы прикрывает люк. Но на самом деле это не так. Из некоторых отверстий торчат ветки деревьев, какие-то засыпаны камнями и прочим мусором. В некоторых на большой глубине вода, и по словам волгоградцев, «если вдруг, не дай Бог, провалишься, то вряд ли выживешь».
«Неужели надо ждать беды, чтобы навести порядок на этой оживленной трассе», – задаются вопросом волгоградцы. Кроме того, они убеждены, что любую проблему можно решить, если, конечно, есть желание. Но, судя по всему, ответственные лица таким желанием не «горят». 

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