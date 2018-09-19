Политика

Выборы главы Волгограда начались с фальстарта

Политика 19.09.2018 11:22
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19.09.2018 11:22



Курьезный случай произошел сегодня на первом заседании гордумы нового созыва, которое началось с выборов главы Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102", всем кандидатам, а в финал конкурса вышли четыре человека, дали по 5 минут на представление своих программ. Напомним, в числе кандидатов - действующий глава администрации Волгограда Виталий Лихачев, председатель комитета строительства Михаил Гайворонский, бывший вице-губернатор Геннадий Чуриков, который работал при главе региона Анатолии Бровко, студентка Волгоградского филиала РаНХиГС Анна Манчуковская. 
Первым перед депутатами выступил Виталий Лихачев. Он рассказал об основных направлениях работы мэрии и планах на будущее. После того, как он ответил на все вопросы, председательствующая депутат Зоя Заболотнева предложила "прекратить прения и перейти к голосованию". По залу прокатились смешки, так как такое заявление было явно преждевременным. Заболотнева поспешила исправиться, предоставив слово второму кандидату Михаилу Гайворонскому. 



Его выступление было коротким и формальным.
К этому кандидату возникло много острых вопросов у депутата Крылова. Кандидат деликатно "отбивался", а на претензии о том, что он участвует в конкурсе "для картинки" ответил, что "у вас бурная фантазия". "Я просто реализовал свое право участвовать в этом конкурсе", - добавил Гайворонский.
Третий претендент на кресло главы Волгограда Геннадий Чуриков в своем выступлении сделал упор на инвестиционную политику, назвав это своим приоритетом в работе. Он рассказал о своих проектах, которые, правда, не успел реализовать, работая в должности вице-губернатора.



Самым зажигательным выступлением отметилась студентка Анна Манчуковская. Она чеканила каждое слово, как на партсобрании, обещала развитие "по всем фронтам" - в экологии, спорте, городском хозяйстве... Смелые заявления молодого специалиста явно понравились депутатам, так как речь Манчуковской завершилась под громкие аплодисменты.

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