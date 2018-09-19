В Волгограде пенсионер на "Hyundai" сбил пенсионерку и уехал домой

Происшествия 19.09.2018 10:34
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19.09.2018 10:34
Ответить за наезд на пожилую женщину и оставление места ДТП в Волгограде предстоит 66-летнему мужчине. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, во вторник днем на проспекте Жукова в Дзержинском районе водитель автомобиля “Hyundai” сбил 82-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу на зеленый свет, а затем скрылся с места аварии. Пострадавшую доставили в больницу. Автомобилист вернулся домой, где его задержал наряд ГАИ.
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