Депутаты Волгоградской гордумы разобрали комитетские портфели

Политика 19.09.2018 14:25
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19.09.2018 14:25
В новом шестом созыве Волгоградской гордумы сегодня определены председатели 9 профильных комитетов, сообщает ИА "Высота 102". Председателями комитетов избраны:
Дмитрий Дильман – комитет по бюджету и налогам;
Андрей Анненко - комитет по экономике, промышленности, предпринимательству и торговле;
Алексей Волоцков - комитет по дорожному хозяйству и транспорту;
Геннадий Кузнецов - комитет по муниципальному имуществу, землепользованию и градостроительству;
Ирина Фомина - комитет по экологии и благоустройству;
Сергей Шилин - комитет по жилищно-коммунальному хозяйству;
Иван Никитин - комитет по местному самоуправлению;
Лариса Тропкина - комитет по образованию, культуре, спорту, туризму и молодежной политике.
Отметим, что почти все председатели думских комитетов представляют партию "Единая Россия", 2 комитетских портфеля отдали оппозиции - Андрею Анненко ( КПРФ) и Сергею Шилину ("Справедливая Россия").
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