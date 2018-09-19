Смертельная скорость: ребенок погиб в автоаварии в Волгоградской области

Происшествия 19.09.2018 10:16
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19.09.2018 10:16
Авария в Суровикинском районе оборвала жизнь семилетней девочки. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, трагедия произошла во вторник в 17:40 на 20 километре дороги “Михайловка - Серафимович - Суровикино”. По предварительным данным, 35-летний водитель “Chevrolet Lanos” превысил скорость и выехал на левую обочину дороги. Там легковушка врезалась в металлическое ограждение и перевернулась. От полученных травм маленькая пассажирка машину умерла на месте аварии.
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